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14 Kasım 2017 Salı 11:49

SİBER: “ÖZELLİKLE KÜLTÜREL VE SPOR ALANINDA AMBARGO OLMAZ”

SİBER: 'ÖZELLİKLE KÜLTÜREL VE SPOR ALANINDA AMBARGO OLMAZ”
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MECLİS BAŞKANI SİBER, YABANCI PARLAMENTERLERİ KABUL ETTİ

ŞİNİK: “SİYASİ ANLAMDA DA HER ZAMAN BİRBİRİMİZİ DESTEKLEMEMİZ GEREKİR”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, KKTC’nin 34’üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle, Kosova, Gana, Kenya, Gambia ve Madagaskar’dan gelen parlamenterleri kabul etti.

Sibel Siber kabulde yaptığı konuşmada, KKTC’nin demokrasisi, yargısı, meclisi ve yürütmesi bulunan bir ülke olduğunu ve uluslararası kamuoyu ile Birleşmiş Milletler’in KKTC’nin varlığına saygı göstermesi ve ilişki kurması gerektiğini ifade etti.

“Özellikle kültürel ve spor alanında ambargo olmaz. Medeni dünyada bunun kabul edilebilir olduğunu kimse iddia edemez” diyen Siber, bu konuların uluslararası platformda dile getirilmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

ŞİNİK

Heyet adına konuşan Kosova Meclis Başkan Yardımcısı Müferra Şinik ise, Kosova devletinin Türk dünyasının kenetlenmesi düşüncesiyle KKTC’den gelen tüm davetlere katılmaya gayret gösterdiğini belirtti ve davet için teşekkür etti.

Kosova’nın 114 ülke tarafından tanındığını belirten Şinik, KKTC’nin de tanınmasını temenni etti ve “Siyasi anlamda da her zaman birbirimizi desteklememiz gerekir” dedi.
 
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