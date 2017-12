SİBER, KONUK HEYETLER ONURUNA YEMEK VERDİ

SİBER: “AİDİYETİMİZİ GÜÇLÜ KILACAK, ÖZGÜVENİMİZİ YÜKSEK TUTACAK HER TÜRLÜ ADIM, BİZİ GELECEĞE DAHA GÜZEL TAŞIYACAK”Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı törenlerine katılmak amacıyla KKTC’de bulunan konuk heyetler onuruna dün akşam Lefkoşa Merit Otel’de yemek verdi.Yemeğe Türkiye Cumhurbaşkanlığını temsilen Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, CHP Milletvekili Mevlüt Dudu, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgenaral Ümit Dündar, KTBK Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, GKK Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, bazı Milletvekilleri ve konuk heyetler katıldı.Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, gecede bir konuşma yapan Sibel Siber, KKTC’nin geldiği noktanın geleceğe dair umut verdiğini ifade ederek, küçük bir ülke olmasına rağmen KKTC’nin demokrasisi, kurumları, sivil toplum örgütleri ile dinamik yaşantısı olduğunu vurguladı.Siber, KKTC’nin insan kaynakları yönünden zengin bir ülke olduğunu belirttiği konuşmasında bugünden daha güzelini yakalamak için heyecan ve umut duyduklarını ifade etti.Siber şöyle devam etti:“Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman yanımızda olması, projelerimize destek vermesi, bizi yeni projeler gerçekleştirebilmek adına heyecanlı kılıyor. O yüzden gelecek ile ilgili bugün bir yorum yapacak olursak; geçmişin, yani 34 yılın iyi ve kötü tecrübelerinden yararlanarak güzel projelerle çok güzel bir geleceğimiz olacağına inanıyorum. Aidiyetimizi güçlü kılacak, özgüvenimizi yüksek tutacak her türlü adım, bizi geleceğe daha güzel taşıyacak.”Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünün Kıbrıs Türkü’nün özgüvenini ve geleceğe dönük planlarını etkilememesi gerektiğine vurgu yapan Siber, Kıbrıs sorununun Rum tarafının isteksizliği nedeniyle bugünlere geldiğini ifade etti.Siber, “Bugünden sonra bizler kendi özgüvenimizle yürümeliyiz. Gelecek ile ilgili bütün beklentilerimizi Kıbrıs sorununa bağlamamamız gerekir. Kendi iç dinamiklerimiz daha da güçlendirerek daha güzel günlere ulaşacağız” dedi.