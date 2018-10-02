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Siber, Kıbrıs Rum Kesiminin Çözüm İstemediğini Sadece Mevcut Pozisyonu Sürdürmek İstediğini İfade Etti

Siber, Kıbrıs Rum Kesiminin Çözüm İstemediğini Sadece Mevcut Pozisyonu Sürdürmek İstediğini İfade Etti

02 Ekim 2018 Salı 11:33
Siber, Kıbrıs Rum Kesiminin Çözüm İstemediğini Sadece Mevcut Pozisyonu Sürdürmek İstediğini İfade Etti

Cumhuriyet Meclisi eski Başkanı Sibel Siber, Kıbrıs sorunundaki son gelişmelerin, Kıbrıs Rum Kesiminin çözüm yerine müzakerelerin devam etmesini istediğini gösterdiğini söyledi.
Sibel Siber yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Rum liderliğinin “sonuçsuz müzakerelere devam etmekten yana” olduğunu, amaçlarının “Uluslararası toplumu da yanlarına alarak yıllardır korudukları pozisyonlarını sürdürmek” olduğunu kaydetti.

Siber, “Rum tarafı yarım asırdır dünyanın tanıdığı bir üniter devletin sahibidir.  Tamamen kendi iradesinin egemen olduğu üniter devlet modelinden hiçbir şekilde ödün vermek istememektedir” dedi.

Rum halkının federasyona hazır olduğuna dair hiçbir somut gösterge bulunmadığını, 2004’te  Kıbrıs Rum halkının büyük bir kesiminin sunulan çözüm planını ret ettiğini kaydeden Siber, “Hangi Rum siyasi lider, halkına rağmen sahibi olduğu etnik homojen yapıdaki devletinden vaz geçerek, ortaklık devleti için bir anlaşmaya imza atabilir?” diye sordu.

Siber, şöyle devam etti:
“İşte çözümün önündeki esas engel bu sorunun yanıtındadır. Bu yanıtı objektif olarak verebilirsek,  bu müzakerelerin neden sonuçsuz kaldığını anlayabiliriz. O zaman belki uzlaşarak başka çıkış yollarını tartışmaya açabiliriz. Adına çözüm formülü dediğimiz ve kendimizi onlarca yıldır hapsettiğimiz bu statükodan, çözümsüzlükten, BM’yi de ikna ederek, karşılıklı uzlaşarak çıkış yolları bulabilmenin arayışına geçmeliyiz.” 

Kıbrıs sorununun çözümüne engel olarak Garanti Anlaşmasının gösterilmesine de değinen Sibel Siber, “Birçok uluslararası aktör çözümsüzlüğün nedeninin farkına varmış iken, çözümün önündeki engel olarak garantilerin gündeme getirilmesi bir şaşırtmacadır. Normal bir devlet yapısında garantilere ihtiyaç yoktur. Ortaklık devletlerinde ise nüfusu ve ekonomisi diğer topluma göre daha küçük olan toplumların güvenliği açısından garantiler önemlidir. Siyaset Bilimciler tarafından böyle kabul edilmektedir” dedi.

Devleti ilgilendiren  önemli konularda karar verilmeden önce, Meclis’in Cumhurbaşkanı tarafından mutlaka bilgilendirilmesi ve Meclis iradesine göre birlikte karar alınması gerektiğini kaydeden Siber,  “Cumhurbaşkanı’nın Siyasi Parti Başkanlarıyla yaptığı görüşmeler önemlidir ama Meclis oturumlarının yerini tutmaz.  Umarım, hiç olmazsa New York dönüşü sonrasında Cumhurbaşkanı’nın katılımıyla Meclisimizde bu konuda bir görüşme gerçekleşir” dedi.

Siber, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk tarafına 2017’de İsviçre’de sunduğu 6 madde içeren ve Guterres Belgesi olarak bilinen belgenin halen Meclis’te tartışılmadığını da belirtti.


Son Güncelleme: 02.10.2018 14:57
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