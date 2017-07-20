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20 Temmuz 2017 Perşembe 06:56

Siber: 'İzolasyonlar ve Ambargolar kaldırılmalı'

Siber: 'İzolasyonlar ve Ambargolar kaldırılmalı'
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Siber: 'İzolasyonlar ve Ambargolar kaldırılmalı'


Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, “20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı” dolayısıyla yayımladığı mesajda, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın gerçekleşmesiyle, Anadolu halkıyla birlikte verdiği mücadele sonucu Kıbrıs Türk halkının toplumsal varlığına olan tehdidin ortadan kalktığını ve özgürlüğüne kavuştuğunu belirtti.


Siber, halkın, geçen 43 yıl içerisinde adada bir çözüm bulunması ve iki toplumun barış içinde yaşaması için büyük gayret gösterdiğini ifade etti.

“VARLIĞINI KORUMAK İÇİN BÜYÜK MÜCADELELER VERMİŞ BİR HALK”
Toplumların kendi ülkesinde kendi varlıklarıyla özgür ve güven içinde yaşamalarının o toplumun bireylerinin en temel hakkı olduğunu belirten Siber, Kıbrıs Türk halkının da kendi ülkesinde kendi toplumsal varlığını korumak için büyük mücadeleler vermiş, büyük acılar çekmiş bir halk olduğunu kaydetti.
Siber, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın gerçekleşmesiyle, Kıbrıs Türk halkının Anadolu halkıyla birlikte verdiği mücadele sonucu toplumsal varlığına olan tehdidin ortadan kalktığını ve özgürlüğüne kavuştuğunu belirterek, geçen 43 yıl içerisinde ise adada bir çözüm bulunması ve iki toplumun barış içinde yaşaması için halkın büyük gayret gösterdiğini ifade etti.
Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıs müzakerelerinden sonuç alınması için daima yapıcı rol oynadığını, 2004 BM planına onay verdiğini, her platformda çözüm  iradesini ortaya koyduğunu söyleyen Siber, son olarak Crans-Montana'da  gerçekleşen Kıbrıs Konferansı’nda  da adada yaşayabilir bir çözüme ulaşılması için Türk tarafının aynı yapıcı tutumunu sürdürdüğünü, çözüm için güçlü bir irade ortaya koyduğunu belirtti.

“İZOLASYONLAR VE AMBARGOLAR KALDIRILMALI”
Siber mesajında, “Ne yazık ki tüm bu çabalar Rum tarafının isteksizliği neticesinde yine sonuçsuz kalmıştır.  Bu aşamada, arzumuz  Birleşmiş Milletlerin her aşamasını takip ettiği müzakere sürecinin  ve son olarak Crans- Montana’da yaşananların uluslararası gözlemciler tarafından objektif bir şekilde değerlendirilmesidir.  Ne 2004 yılında gerçekleşen referandumda ve ne de  son konferansta  Kıbrıs’ta  bir çözüme ulaşılamamasının sorumlusu olmadığımız açıktır” ifadelerine yer verdi.
Uluslararası camiaya yarım asırdır halka uygulanan ve insani olmayan izolasyon ve ambargoların kaldırılması çağrısında bulunan Siber, “Sporcularımıza, sanatçılarımıza uygulanan ambargo insan haklarına aykırıdır. Çözüm iradesi yüksek bir halka çözümsüzlüğün fatura edilmesinin adil olmadığı gerçeğinden hareket edilmesini bekliyoruz. Büyük mücadeleler vererek, birlik ve beraberlik içinde bugünlere gelen halkımızın  bugün içinde bulunduğu sorunları ise ortak akıl ile  çözme iradesini ve becerisini göstereceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.
Siber şöyle devam etti:
“En büyük tehlike ‘öğrenilmiş çaresizlik’ psikolojine sürüklenmektir. Bizler toplum olarak en zor şartlarda, en olumsuz koşullarda bile inancımızı hiç yitirmedik, böyle bir psikolojiye sürüklenmedik. Bundan sonra  da halkımızı huzursuz eden tüm olumsuzlukların üstesinden gelerek  sorunlarımızı  çözeceğimize ve daha iyiye daha güzele ulaşma yolundaki mücadelemizi sürdüreceğimize inanıyorum.”
Tüm halkın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutlayan Siber, dünyadaki tüm uzlaşmazlıkların barışçıl bir yolla çözülmesi ve  göçlerin, savaşların yaşanmaması arzusunu yineledi.
Siber, mücadeleye  emek verenleri, önderlik edenleri,  tüm şehitleri rahmetle ve saygıyla anarak, gazilere sağlıklı bir yaşam diledi.
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Siber: İzolasyonlar Ve Ambargolar Kaldırılmalı
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