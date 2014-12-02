Siber: İstenirse Halk Yararına Her Şeyin Yapılabileceğini Gördüm…

“PANKART AÇIKLAMASI KABUL EDİLEMEZ”

CTP-BG Cumhurbaşkanı adayı, Meclis Başkanı Sibel Siber, kısa dönem süren başbakanlık sürecinde halk yararına yapılması gereken her şeyin kararlı bir duruşla yapılabileceğini gördüğünü, bundan aldığı cesaretle bir üst makama aday olduğunu belirtti.

Siber, “Kararlı olmak, hedefe kilitlenmek, onun için çalışmak gerekiyor. Bunları yaparken de halkın yararına atılacak adımları atmaktan korkmamak gerekiyor” dedi.

CTP-BG Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, bir TV kanalında değerlendirmelerde bulunan Siber, Cumhurbaşkanlığına aday olma kararından, meclisin çalışmalarına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

“HALKIMIZIN GÜVENİ VE DESTEĞİ İLE ADAY OLDUM”

Cumhurbaşkanlığına neden aday olduğunu anlatan Siber, doktorluk mesleğini çok sevdiğini, uzun yıllardır yaptığını ama bir taraftan da toplum için daha fazla ne yapabileceğini hep düşündüğünü belirtti.

“Siyasete bu düşünce ve istekle girdim” diyen Siber, kısa da olsa başbakanlık döneminde istenirse her şeyin yapılabileceğini gördüğünü söyleyerek, şöyle devam etti:

“Kararlı olmak, hedefe kilitlenmek, onun için çalışmak gerekiyor. Bunları yaparken de halkın yararına atılacak adımları atmaktan korkmamak gerekiyor. Güven duygusu oluşturmak kolay değil. Halk sizi uzun süre sınar ve neticede güven duygusunu oluşturur. Hükümet dönemimizde halktan hemen hiç eleştiri almadık, aksine halk orada kalmamızı, devam etmemizi istemişti. Bu benim için büyük bir motivasyon oldu”.

Meclis başkanlığına seçildikten sonra Meclis’te de çok önemli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Siber, “Meclis’in itibarının korunması ve iç tüzüğe uyulmasını sağladık. Komitelerin eskiye oranla neredeyse yüzde yüz artan bir verimle daha çok çalıştıklarını gördük. Uzun yıllardır geçmeyen, gıda güvenliği, ürün güvenliği, organ nakli gibi toplumun tümünü ilgilendiren yasaların oy birliği ile geçtiğini gördük” dedi.

Verimli bir Meclis için çalışmaya devam edeceğini söyleyen Siber, “Meclis siyasetin vitrinidir. Siyasete güvenin artması halkın yaşam kalitesine direkt etki eder. Bu nedenle halen Meclis komitelerinde görüşülen 3 önemli yasanın da bu yılsonuna kadar geçmesini bekliyoruz. Bunlar, Kamu Reformu, Siyasal Partiler ile Seçim ve Halk Oylaması yasalarıdır.”

“GİRNE KAPISI’NA YENİ ÇEHRE”

Meclis Başkanlığı görevine geldikten kısa bir süre sonra birçok projeye imza attığını dile getiren Siber, Girne Kapısı’na yeni bir çehre kazandırmak için Lefkoşa Türk Belediyesi ve Mimarlar Odası işbirliğiyle başlattığı yarışmaya birçok başvurunun yapıldığını, jürinin kararına göre seçilen projenin hayata geçirileceğini belirtti.

“Bir ülkenin meydanları çok önemlidir. Meydanlara bakınca o şehirde kalan insanlar hakkında bilgi sahibi olursunuz” diyen Siber, Girne Kapısı’ndan Sarayönü’ne kadar olan bölgenin çağdaş bir yapıya kavuşacağını söyleyerek, bölgedeki parkların bakımsızlığından, kaldırım ve yürüyüş yollarının olmamasından bahsetti.

“TOPLUMU KUCAKLAYAN VE ÇÖZÜMÜ ARZULAYAN BİR LİDER"

Kıbrıs Türk halkının Nisan 2015’te yeni bir Cumhurbaşkanı ve toplum lideri seçeceğine değinen CTP-BG cumhurbaşkanı adayı Sibel Siber, halkın Cumhurbaşkanını seçerken müzakere masasına oturacak bir toplum lideri de seçeceğini kaydetti. Siber, KKTC’de Cumhurbaşkanı’nın iki şapkası olduğunu, hem toplumun iç sorunlara yönelik çalışan, hem de müzakere masasında çözüm için oturan bir toplum lideri olacağını söyledi.

“Biz müzakere masasında etkin, çözümü arzulayan bir lider, bir taraftan da toplumu kucaklayan, herkese eşit mesafede olan, şeffaf, hesap verilebilirlik ilkesiyle yapılabilecek birçok projeye imza atan, halkın güven duyduğu bir cumhurbaşkanı olma hedefindeyiz. Cumhurbaşkanı bütün toplumun güvenini kazanan birisi olursa o zaman etki yaratır” diyen Siber, halk yararına olan konularda Cumhurbaşkanı’nın konuşması gerektiğini söyledi.

“Eğer bir Cumhurbaşkanı bir siyasi parti lideri gibi konuşuyorsa halk buna güven duymaz. Bu durumda sözleri de çok etkili olmaz. Kıbrıs sorunu en önemli sorunumuzdur. Bütün sorunların başında geliyor. Uluslararası toplumun bir parçası olmak istiyoruz. Ambargoları kırmak istiyoruz. Bütün arzumuz budur. Çözüme ulaştığımızda toplumun yaşam kalitesi yükselecek” diyen Siber, şu an müzakerelerin devam etmediğini fakat çözüm odaklı siyasetin devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Siber, “Uluslararası toplum bizi anlarsa elimiz masada daha da güçlenir. Cumhurbaşkanı’nın en önemli görevlerinden biri kulis ve lobiciliktir. Müzakereler koptu, Anastasiadis masayı terk etti ama biz bu konuda kendimizi uluslararası topluma ne kadar anlatabiliyoruz?” diye sordu.

“SEÇİMLERDEN ÖNCE 3 YASANIN GEÇMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Toplumu en çok yaralayan şeyin hak ve adalet duygusunun yitirilmesi olduğunu yineleyen CTP-BG Cumhurbaşkanı adayı ve Meclis Başkanı Sibel Siber, kamu sınavlarında hak edenin kamuya girmesinin çok önemli olduğunu, bu konuda Cumhurbaşkanı’nın Kamu Hizmeti Komisyonu’na atama yaptığını ve bu noktada kendisine çok önemli rol düştüğünü vurguladı.

Üçlü kararnamelerde de Cumhurbaşkanı’nın rolü olduğunu söyleyen Siber, bunun azaltılması gerektiğini söyledi. Şu an Kamu Reformu Yasası’nın gündemde olduğunu anlatan Siber, Meclis Başkanı olarak bu yasanın görüşüldüğü komitenin başkanına yazı yazdığını ve bir an önce bu yasanın tamamlanmasını talep ettiğini açıkladı.

Siber, “Bu yıl bitmeden bu yasayı geçirmemiz lazım. Şikayet ettiğimiz birçok konunun altında bu sistemsizlik yatıyor. Üzerinde durduğumuz üç yasa var. Kamu Reformu Yasası, Siyasal Partiler Yasası ve Seçim ve Halk Oylaması Yasası. Ümit ediyorum ki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce bu üç yasa da Meclis’ten geçer. Bu yönde halk ve STÖ’lerin olumlu baskı oluşturmasını istiyoruz” dedi.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER

Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Türkiye ile ilişkilerin nasıl olacağı sorusunu yanıtlayan Siber, sadece Türkiye değil bütün ülkelerle ilişkilerin önemli olduğunu söyledi.

KKTC’yi Türkiye’den başka hiçbir ülkenin tanımadığına dikkat çeken, sadece Türkiye ile ilişkilerin devletlerarası ilişki niteliğinde olabileceğini belirten Siber, “Kendi halkınıza yönelik projeleriniz, kamu düzeniniz, sisteminiz ne kadar etkinse başka ülkelerle ilişkileriniz o kadar etkin olur. Yani kendi ayakları üzerinde durabilen bir yapınız olduğu sürece, kimse size zorla bir şey empoze etmeye kalkmaz” dedi.

Siber, karşılıklı saygıya dayanan devletlerarası ilişkiyi sağlamanın kendi elimizde olduğunu kaydederek, kendi ayaklarımız üzerinde duran yapıyı oluşturmamız gerektiğini vurguladı.

“PANKART AÇIKLAMASI KABUL EDİLEMEZ”

Polis Genel Müdür Vekili Pervin Gürler’in resmi törenlerdeki pankart açıklamasına ilişkin soruya karşılık da Siber, küfür, şiddet, hakaret içermiyorsa, toplumsal düzeni bozucu değilse pankart açmanın bir suç olamayacağını, dolayısıyla basına yansıyan bu açıklamanın kabul edilebilir olmadığını ifade etti.

Siber sözlerini şöyle tamamladı:

“İnsana hizmet etmek için büyük bir özveriyle çalışıyorum, topluma güzel bir şeyler bırakmak en büyük hedefim. Ülkemi halkımı çok seviyorum. Tüm halkı kucaklayan bir cumhurbaşkanı olma hedefim var. Çok daha güzel günlere ulaşacağımıza inanıyorum. Her bir birey cumhurbaşkanı makamının kendisinin olduğunu hissedecek. Bu konuda şimdiden halkımıza söz veriyorum.”