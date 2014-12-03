Siber: “Halkımız Siyasette Değişim İstiyor…”

Cumhuriyetçi Türk Partisi – Birleşik Güçler (CTP-BG) Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Kıbrıs Türk halkının siyasette artık değişim istediğini ve bu yüzden cumhurbaşkanı adayı olma kararı aldığını söyledi.

CTP-BG’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Vadili köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Vadili köyünde ilk olarak Vadili Belediyesi Kültür Merkezi’ni ziyaret eden Sibel Siber, ardından CTP-BG Vadili Ocak Örgütü’ne gitti. Vadili köyündeki partililerle görüşen Siber, ardından köy kahvelerini gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

Siber burada yaptığı konuşmasında, temiz siyasetin önemine vurgu yaptı. Kıbrıs Türk halkının siyasetçilere artık güven duymama noktasına geldiğini belirten Siber, 2015 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması halinde bugüne kadar sürdürmüş olduğu temiz siyaseti yeni görevinde de sürdürmeye devam edeceğini ifade etti.

“İRADE VE CESARET ÇOK ÖNEMLİ”

Milletvekilliği ve iki buçuk aylık başbakanlık döneminden söz eden Siber, görev yaptığı süre içerisinde toplum yararına her şeyin yapılabileceğini gördüğünü belirtti. Bunları yapabilmek için irade ve cesaretin çok önemli olduğuna dikkat çeken Siber, yıllardan beri siyasete olan güvenin azaldığını ve azalmaya da devam ettiğini vurguladı.

Hak ve adalet duygusunun köreltildiğini söyleyen Siber, Kıbrıs Türk toplumunun daha iyi yerlere gelmesi gerektiğini ifade etti. Halkın değişim istediğini ve bu değişime inanmaya başladığını kaydeden Siber, başbakanlık döneminde yaptığı icraatları anlattı.

“KOLAY OLMADI”

Başbakanlık görevi yürüttüğü esnada petrol dolum tesisinin ülkeyi tehdit eden kirli yatırımı iptal ettiklerine değinen Siber, bunu yapmanın kolay olmadığını belirtti.

Perde gerisinde çok büyük çaba sarf ettiklerini anlatan Siber, “Önümüze çıkan engelleri bir bir aştık ve petrol dolum tesisini iptal ettik. Bugün en çok şikayet ettiğimiz konulardan birisi gıda güvenliğidir. Meclis başkanlığı dönemimde uzun görüşmeler yaparak Gıda Güvenliği Yasası’nın geçmesine öncülük ettim” ifadesinin kullandı.

Yine Başbakanlığı döneminde, “bir önceki hükümetin halka ait olan sahilleri peşkeş çektiğini ancak kendilerinin bu kararları iptal ettiğini” kaydeden Siber, sahillerin halka ait olduğunun altını çizdi.