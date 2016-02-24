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Siber: “Güney’de Kıbrıs Türklerine Karşı Olan Düşmanlık Hissinin Söndürülmesi Gerekir”

Meclis Başkanı Sibel Siber, Kıbrıs Rum kemsinde “düşmanlık duygusu uyandıran” bir eğitim sistemi bulunduğunu, barış olabilmesi için Rum gençlerin “ruhlarındaki öfkenin, düşmanlık hissinin” söndürülmesi gerektiğini söyledi.

Siber: “Güney’de Kıbrıs Türklerine Karşı Olan Düşmanlık Hissinin Söndürülmesi Gerekir”

Meclis Başkanı Sibel Siber, Kıbrıs Rum kemsinde “düşmanlık duygusu uyandıran” bir eğitim sistemi bulunduğunu, barış olabilmesi için Rum gençlerin “ruhlarındaki öfkenin, düşmanlık hissinin” söndürülmesi gerektiğini söyledi.

24 Şubat 2016 Çarşamba 16:29
Siber: “Güney’de Kıbrıs Türklerine Karşı Olan Düşmanlık Hissinin Söndürülmesi Gerekir”
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 Meclis Başkanı Sibel Siber, Kıbrıs Rum kemsinde “düşmanlık duygusu uyandıran” bir eğitim sistemi bulunduğunu, barış olabilmesi için Rum gençlerin “ruhlarındaki öfkenin, düşmanlık hissinin” söndürülmesi gerektiğini söyledi.

Radyo Güven’de yayınlanan Haftanın Analizi programında yaptığı açıklamada Siber, müzakerelerde güven artırıcı adımların atılmasının iki toplumu barışa daha yakınlaştıracağına inandığını kaydetti.

Radyo Güven’den yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türkü’nün varlığına saygı gösterilmesi gerektiğini belirten Siber, Rum Yönetimi’nin, KKTC Meclisi’nin uluslararası düzeyde diplomatlarla görüşme yapmasına engel koymaması ve her fırsatta Kıbrıs Türk halkını yok sayma tavırlarından vazgeçmesi gerektiğini kaydetti.

Rum Yönetimi’ndeki eğitim sisteminin Türklere karşı çok şoven olduğunu ve düşmanlık duygusu uyandırdığını belirten Siber, bunun yabancılar tarafından da konuşulduğunu kaydetti. “Barış olabilmesi için bu gençlerin ruhlarındaki öfkenin, düşmanlık hissinin söndürülmesi gerekiyor. Eğer bunlar yapılmazsa bir barış olabilmesi için bu jenerasyonların geçmesi gerekir ve bunun için de çok zamana ihtiyaç var” diyen Siber, Rumların bu hallerinin Kıbrıs Türklerinin güven duygusunu zedelediğini belirtti.

Kıbrıs sorununun adil, yaşayabilir, iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı ve Birleşmiş Milletler temelinde sonuçlanmasını istediklerini kaydeden Siber,  “Biz geçmişin acılarının tekrarlanmayacağı ve gelecek kuşakların mutluluğu üzerine kurulacak bir çözüm istiyoruz” dedi.

Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri NikosAnastasis’in iki şapkasının bulunduğunu ve zaman zaman  Kıbrıs Cumhuriyeti şapkasını giyerek uluslararası anlaşmalar yapmasının müzakere ruhuna aykırı olduğunu belirten Siber, müzakere masasında bir federasyon modelinin konuşulduğu dönemde Rum Yönetimi’nin uzun vadeli, özellikle de silahlanma konusunda savaşı çağrıştıran askeri anlaşmalar yapmasının barış ruhuna aykırı olduğunu söyledi.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER VE BASIN

Türkiye ile yapılan görüşmenin basın tarafından nasıl aktarıldığının çok önemli olduğunuda kaydeden Siber, “Çünkü bu halkta yanlış algıya neden olabilir.Bu nedenle basına burada çok görev düşüyor. Haberin veriliş şekline dikkat edilmesi ve halklar arasında ayırıcı değil, bağlayıcı mesajların verilmesi gerekiyor” dedi.

Siber, engelli bireylerin meclise girişinde kolaylık sağlanması adına çalışma başlatıldığını da söyledi.

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