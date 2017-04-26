Siber, Golf Federasyonu Heyetini Kabul Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Hasan Öztoprak başkanlığındaki KKTC Golf Federasyonu heyetini kabul etti. Siber, iklim ve fiziki yapısı itibariyle KKTC’nin golf sporu için çok elverişli bir ülke olduğuna dikkati çekerek, bu tür alanların ülkelere önemli çekim merkezleri yarattığını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Hasan Öztoprak başkanlığındaki KKTC Golf Federasyonu heyetini kabul etti.

Meclis Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonu’nda yer alan görüşmede konuşan Federasyon Başkanı Öztoprak, ülkede golf sporunun yaygınlaşması için çaba gösterdiklerini ifade ederek, özellikle gençlerin spora katılımı noktasında istenilen seviyede olmadıklarını belirtti.

Öztoprak, Lefkoşa bölgesinde yeni bir tesis oluşturmak için girişim başlattıklarını söyleyerek bu konuda yapılacak çalışmalar için Başkan Siber’den destek istedi.

SİBER: “GOLF TESİSLERİ CAZİBE YARATABİLİR”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber de, iklim ve fiziki yapısı itibariyle KKTC’nin golf sporu için çok elverişli bir ülke olduğuna dikkati çekerek, bu tür alanların ülkelere önemli çekim merkezleri yarattığını söyledi.

Siber, bu konuda ülkede yapılabilecek çok iş olduğuna vurgu yaparak, ülke turizmine sadece “deniz, kum ve güneş” için değil, bu tür girişimlerle de alternatif katkılar yapılabileceğini belirtti.

Bugün insanların golf oynamak için dünyanın birçok ülkesine ziyaretler gerçekleştirdiğini anımsatan Siber, KKTC’de yapılacak tesislerin bu anlamda önemli cazibe merkezleri oluşturacağına inanç belirtti.

Federasyonun girişimleriyle ülkeye tesis kazandırılması noktasında hükümete büyük görev düştüğünü vurgulayan Siber, bu konuda Meclis olarak da gerekli yasal düzenlemeler varsa hükümet ile istişare içerinde ellerinden gelen katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtti.