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01 Aralık 2017 Cuma 14:05

SİBER, ENGELLİLER FEDERASYONU'NU KABUL ETTİ

SİBER, ENGELLİLER FEDERASYONU'NU KABUL ETTİ
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, 3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü nedeniyle Engelliler Federasyonu üyelerini kabul etti.
Meclis’ten verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk, engellerinin sorunlarının gün nedeni ile dile getirme fırsatı bulduklarını belirtti ve sorunları içeren dosyayı milletvekillerine iletmek üzere Başkan Siber’e takdim etti.
Siber’in genel seçimlerde aday olmamasının kendilerini üzdüğünü dile getiren Yücetürk, “Sizler gibi insanlara ihtiyacımız vardır” dedi.
Yücetürk ,engellilerin sorunlarını çözme adına iyisiyle kötüsüyle bugüne kadar bir takım çalışmalar yapıldığını ancak henüz çözülemeyen 14 maddeyi içeren sıkıntıları bulunduğunu söyledi.
Bu sorunlar içerisinde en ivedi olanları; “engelli vatandaşların istihdamı, engelli çalışanların baremlerinde yükselme için yasal düzenleme ve kamu binaları başta olmak üzere engellilerin yaşamını kolaylaştıracak, erişim engellerinin ortadan kaldırılması” olarak sıralayan Yücetürk, Meclisin diğer devlet kurumlarına göre engelli vatandaşlarının ulaşımı için her yönüyle örnek teşkil ettiğini, diğer kurumlardan da aynı hassasiyeti beklediklerini dile getirdi.
SİBER
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber de konuşmasında yaşamda kaliteyi arttırmak için o ülkede yaşayan herkesin yaşam kalitesini yüksek tutmanın zorunlu olduğunu belirtti.
Siber, üretmek isteyen ancak engelinden dolayı üretime katılma şansı tanınmayan insanlara fırsat yaratılmasının önemine işaret ederek, üretmenin mutluluk olduğunu, engelin üretmek için bir engel olmadığını söyledi.
Bu konuda Devlete ve Yerel Yönetimlere büyük görevler düştüğünü ifade eden Siber, ancak bu başarılırsa sokakta yüzü gülen insanların olabileceğini belirtti.
Yapılacak bir çok icraatın mali külfet gerektirmediğini, yapılacak yasal düzenlemeler ile insanların mutluluğunun sağlanabileceğini vurgulayan Siber, seçimlerden sonra iktidara gelecek olan partilerin birinci önceliğinin insanı merkeze koyarak çalışmalar yürütmesi olduğunu söyledi.
Siber şöyle devam etti:
“Toplum olarak siyasetçiden gerçek anlamda ne istediğimizi çok açık yüreklilikle ortaya koyarsak, siyaset de halkın talebine göre şekillenecektir.
O yüzden engellilerin sorunlarını ortadan kaldırmak, o siyasi partinin programında ne derece öncelikli olduğu sizler tarafından sorgulanacak ve takip edilecektir. Sivil topluma bu anlamda büyük görev düşüyor. Çünkü sivil toplum farkındalık yaratır ve sorunları ortaya koyar.”
Konuşmasında seçimde yarışacak olan engelli milletvekili adaylarına da başarılar dileyen Siber, “Meclis Engel Değildir” projesi çerçevesinde Meclisin Genel Kurul Salonu da dahil, tüm birimlerine engelli vatandaşların erişiminin sağlandığını anımsattı.
 
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