Siber: ''En Anlamlı Günlerden Biri Anneler Günü''

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, dünyada kutlanılan en anlamlı günlerden birinin anneler günü olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, anneler günü nedeniyle yayımladığı mesajda, annelerin evlatlarına duyduğu karşılıksız sevgi, özveri, koruma, affetme, anlayış gösterme en yüce duygular ve en önemli insani değerler olduğunu belirtti.

“Bu değerleri anlamaya çalışmak, saygı duymak ve yaşam felsefesi haline getirmek, insana değer katar, yüceltir” diyen Siber, annelik duygularının önemi ve değeri anlaşıldıkça, bu duyguları içinde barındıranlara saygı arttıkça daha güzel bir dünyaya ulaşılacağına inandığını söyledi.

Siber, tüm annelerin ve annelik duygularına sahip herkesin anneler gününü candan kutladı.