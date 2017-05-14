Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

14 Mayıs 2017 Pazar 06:33

Siber: ''En Anlamlı Günlerden Biri Anneler Günü''

Siber: ''En Anlamlı Günlerden Biri Anneler Günü''
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, dünyada kutlanılan en anlamlı günlerden birinin anneler günü olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, anneler günü nedeniyle yayımladığı mesajda, annelerin evlatlarına duyduğu karşılıksız sevgi, özveri, koruma, affetme, anlayış gösterme en yüce duygular ve  en önemli insani değerler olduğunu belirtti.

“Bu değerleri anlamaya çalışmak, saygı duymak ve yaşam felsefesi haline getirmek, insana değer katar,  yüceltir” diyen Siber, annelik duygularının önemi ve değeri anlaşıldıkça, bu duyguları içinde barındıranlara saygı arttıkça daha güzel bir dünyaya ulaşılacağına inandığını söyledi.
Siber, tüm annelerin ve annelik duygularına sahip herkesin anneler gününü candan kutladı.

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC’de Özel Eğitim… “Özel Gereksinimli” Yaklaşık 190 Çocuğa 7 Merkezde Özel Eğitim Veriliyor… KKTC’de Özel Eğitim… “Özel Gereksinimli”...
HAKSEN’den “Mutlu Eden” Seminer HAKSEN’den “Mutlu Eden” Seminer
OTILIA MUTEŞEM SAHNE PERFORMANSI VE ŞARKILARI İLE HAYRANLARINI BÜYÜLEDİ OTILIA MUTEŞEM SAHNE PERFORMANSI VE ŞARKILARI İLE...
GAÜ TEMSİLCİLERİ 2025 YILINA DOĞRU, İSTANBUL’DA BİRARAYA GELDİ GAÜ TEMSİLCİLERİ 2025 YILINA DOĞRU, İSTANBUL’DA...
THE AMERICAN FUTURE’DAN ANNELERE ÖZEL BİR GÜN THE AMERICAN FUTURE’DAN ANNELERE ÖZEL BİR GÜN
Kelle: ‘’Çiftçilerimiz Ülke Kalkınmasında Önemli Yere Sahip’’ Kelle: ‘’Çiftçilerimiz Ülke Kalkınmasında...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

KKTC’de Özel Eğitim… “Özel Gereksinimli”...

Haberi Oku