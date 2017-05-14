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14 Mayıs 2017 Pazar 13:12

SİBER: “EMEK DEĞER KAYBETMEMELİ”

SİBER: 'EMEK DEĞER KAYBETMEMELİ”
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SİBER: “EMEK DEĞER KAYBETMEMELİ”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Akdoğan Belediyesi tarafından düzenlenen “II. Emek Festivali”ne katıldı.

“Akdoğan sizi bekliyor” sloganıyla düzenlenen “II. Emek Festivali” bugün, Kültür Evi’nin açılışıyla başladı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, etkinliğe Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, milletvekilleri, belediye başkanları ve halk katıldı. Festival alanı girişinde kurdelenin kesilmesiyle başlayan etkinlik konuşmalarla devam etti.

SİBER: “FESTİVALLERİN SIRADANLAŞMAMASI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER VAR”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, festivaldeki konuşmasında, her geçen gün büyüyen, güzelleşen festivallerin, sıradanlaşmaması için yapılması gerekenler olduğunu söyleyerek, eko turizme önem verilmesi gerektiğini vurguladı. Siber, kültürü tanıtıcı girişimlerin artırılması gerektiğini söyledi.

Emeğin değerini koruyan ülkelerin gelişmiş ülkeler olduğunu dile getiren, emeğin değer kaybetmemesi gerektiğini belirten Siber, “Emeği, sosyal adalet anlayışı koruyabilir. Emeğin değerini korumak sadece bireye değil, ülkeye, ülke yönetimine,  yerel yönetimlere düşmektedir” dedi.

Meclis Başkanı Siber, “Güzel günlere ulaşmamız için, kendimizle daha barışık, daha özgüvenli, daha aidiyeti yüksek olmamız için birlikte neler yapmamız gerektiğini tekrar düşünmeliyiz” şeklinde konuştu.

Anneler Günü’ne değinen, anneliğin içinde sevgiyi ve fedakarlığı barındırdığını ifade eden Siber,“Bu duyguları içinde barındıran tüm güzel annelerimizin anneler gününü kutlarım” dedi.

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