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SİBER: "DÜNYAYA AÇILAN PENCERE"

SİBER: "DÜNYAYA AÇILAN PENCERE"

20 Aralık 2017 Çarşamba 13:16
SİBER: "DÜNYAYA AÇILAN PENCERE"
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Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) yönetim kurulu, ajansın kuruluşunun 44. yıldönümü nedeniyle Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber’i ziyaret etti.

TAK Yönetim Kurulu Başkanı Emin Akkor, kabulde yaptığı konuşmada, Siber döneminde Meclis çalışmalarında iyileşme olduğunu kaydetti. Akkor, Sibel Siber öncülüğünde Meclis çatısı altında gerçekleşen çalıştayların gelecekteki diğer meclis başkanlarına örnek olması dileğinde bulundu.

TAK’ın personel eksikliği ve bina gibi alt yapı sorunlarına rağmen özveriyle halka en doğru ve objektif haberi sunma adına görevine devam ettiğini belirten Akkor, Meclis oturumlarının en iyi şekilde izlenip, kamuoyuna duyurulması için yapılan katkılardan dolayı Meclis başkanına teşekkür etti.

SİBER

Meclis Başkanı Sibel Siber de idealler büyük olsa da bunların bir kısmının dahi hayata geçmesinin insanları hem mutlu ettiğini, hem de sağlığına olumlu etki ettiğini kaydetti. 

Topluma Meclis iradesini yansıtan bir kurum olan TAK’ın Meclis’te olup bitenleri iletme konusunda dünyaya açılan bir pencere görevi de gördüğünü belirten Siber, yeni yaşında TAK’ın daha güzel ve toplumu mutlu eden haberler duyurmasını diledi.

Bu gerçekleştiği zaman, halkın yaşam kalitesinin arttığının göstergesi olacağının altını çizen Siber, ülkesini seven insanlar olarak bunu hep birlikte başarmanın gerekli olduğunu sözlerine ekledi.
 

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