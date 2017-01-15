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15 Ocak 2017 Pazar 09:14

SİBER: “DEĞERLİ LİDER DR. FAZIL KÜÇÜK HALKIMIZIN KALBİNDE SONSUZA DEK YAŞAYACAK”

SİBER: 'DEĞERLİ LİDER DR. FAZIL KÜÇÜK HALKIMIZIN KALBİNDE SONSUZA DEK YAŞAYACAK”
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SİBER: “DEĞERLİ LİDER DR. FAZIL KÜÇÜK HALKIMIZIN KALBİNDE SONSUZA DEK YAŞAYACAK”

 Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, tüm yaşamını topluma adamış, halkıyla bütünleşmiş Kıbrıs Türk halkının değerli lideri Dr. Fazıl Küçük’ün, halkın kalbinde sonsuza dek yaşayacağını belirtti.

Sibel Siber Kıbrıs Türkü’nün Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün ölüm yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Halkın her zaman yanında olarak, tüm halkı kucaklayarak yarattığı güven, çalışkanlığı ve özveri ile gösterdiği liderlik; Kıbrıslı Türklerinin varlık mücadelesinin başarıya ulaşmasında çok büyük rol oynamıştır. Varlık mücadelesinden başarıyla çıkan halkımızın daha güzel günlere ulaşacağına dair inancımız tamdır” dedi.

Sibel, “Aramızdan ayrılışının 33. yılında aziz liderimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun” ifadelerini kullandı.


 
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