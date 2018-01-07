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SİBER: “ÇOK BAŞARILI BİR DEMOKRASİ SINAVINDAN GEÇECEĞİMİZE İNANIYORUM”

Meclis Başkanı Sibel Siber, milletvekilliği erken genel seçimleri için oyunu kullandı.

SİBER: “ÇOK BAŞARILI BİR DEMOKRASİ SINAVINDAN GEÇECEĞİMİZE İNANIYORUM”

Meclis Başkanı Sibel Siber, milletvekilliği erken genel seçimleri için oyunu kullandı.

07 Ocak 2018 Pazar 12:19
SİBER: “ÇOK BAŞARILI BİR DEMOKRASİ SINAVINDAN GEÇECEĞİMİZE İNANIYORUM”
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MECLİS BAŞKANI SİBER OYUNU KULLANDI... “ÇOK BAŞARILI BİR DEMOKRASİ SINAVINDAN GEÇECEĞİMİZE İNANIYORUM”

Meclis Başkanı Sibel Siber, milletvekilliği erken genel seçimleri için oyunu kullandı.

Meclis Başkanı Sibel Siber, oyunu Şehit Tuncer İlkokulu’ndaki 139 numaralı sandıkta verdi.

Oy verdikten sonra basına kısa bir açıklama yapan Siber, bugünün ülke demokrasisi için önemli bir gün olduğunu söyleyerek, görevde olduğu sürece “meclis halkındır” ifadesini sıkılıkla kullandığını anımsattı.

Bugünün, halkın iradesinin Meclis'e yansıdığı gün olduğunu vurgulayan Siber, çok başarılı bir demokrasi sınavından geçeceklerine inandığını belirtti.

Siber, ülkenin en gurur duyulan özelliğinin, demokrasisi olduğunu vurgulayarak, sonuçların herkes için hayırlı olmasını diledi.

Siber, görevi bitmek üzere olan bir Meclis Başkanı olarak en büyük arzusunun meclisin verimli bir yapıyla kurulması olduğunu söyledi.

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