SİBER, BİSİKLET FEDERASYONUNU KABUL ETTİ.

“ULUSLARARASI BİSİKLET TURU ORGANİZASYONU TÜM TOPLUMU GURURLANDIRDI”



Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Ekin Adademir Başkanlığındaki Bisiklet Federasyonu heyetini Kabul etti. Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Federasyon Başkanı Adademir, Başkan Siber’e “2.Uluslararası Bisiklet Turu”na vermiş olduğu destek nedeniyle teşekkür etmek istediklerini, ziyaret vesilesi ile de yeni projeler hakkında bilgi vereceklerini söyledi.Başkan Siber de konuşmasında ülkenin ikinci kez bisiklet dalında Uluslararası bir organizasyona evsahipliği yapmasının ambargolara da güzel bir yanıt olduğunu ifade ederek , bir işe başlandığında “olmaz,yapılamaz” denilerek nedenler ortaya çıkabileceğini, ancak buna rağmen motivasyon kırıcı nedenleri ortadan kaldırarak mücadele ve inançla başarının elde edildiğinin görüldüğünü belirtti.Bisiklet Federasyonunun düzenlediği organizasyonun tüm toplumu gururlandırdığını vurgulayan Siber, organizasyonun başarısının daha büyük hayallere sürüklediğini söyledi.Organizasyonun ülke tanıtımı ve turizm açısından da son derece önemli oduğunun altını çizen Siber : “Çekilen görüntülere baktığımız zaman, ne kadar güzel bir ülkede yaşadığımızın sevinci ve mutluluğunu yaşadık. Bu güzellikleri dünyadaki bir çok insanın da görmesi çok sevindirici” dedi.Yapılan organizasyonun ülkede bisiklet sporunun gelişmesine de büyük katkı sağlayacağını inandığını da söyleyen Siber, bisikletin çevre ile dost bir ulaşım aracı olduğu konusunda çocukların bilinçlendirilmesi ve bisikletin gelişimi için yerel yönetimler ile gerekli altyapıları yapmanın bir görev olduğunu belirtti.Konuşmların ardından Federeasyon tarafından 2.Uluslararası Bisiklet Turuna yapmış olduğu katkılar nedeniyle Başkan Siber’e plaket tekdim edildi.