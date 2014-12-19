Siber, Besiad Yetkililerini Kabul Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Kıbrıs Türk İşadamları Konseyi’nin davetlisi olarak adada bulunan Buca İşadamları Derneği (BESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sertan Mengüç ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Kıbrıs Türk İşadamları Konseyi Başkanı İlker Züğürt kabulde yaptığı konuşmada, BESİAD gibi ekonomi örgütlerini ülkede ağırlayarak işbirliği olasılıklarını görüştüklerini anlattı.

BESİAD Başkanı Sertan Mengüç de konuşmasında, ülkede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek Siber’e kendilerini kabul ettiği için teşekkür etti.

Meclis Başkanı Siber ise kabulde yaptığı konuşmada, ziyaret sayesinde yeni işbirliklerinin kurulması temennisinde bulundu.

“Umarız ülkeden iyi izlenimlerle ayrılırsınız” diyen Siber, bu gibi ziyaretlerin işbirliği açısından önemli olduğunu ifade etti.

Konuşmaların sonunda karşılıklı hediye takdimi yapıldı.