Siber, Belediyeler Birliği’ni Kabul Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği heyetini kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı ve Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, geniş katılımlı gerçekleştirdikleri çalıştay ile ilgili Başkan Siber’e bilgiler verdi.

Benli, çalıştayda, ülke belediyeciliğin içinde bulunduğu problemlerin tartışıldığını belirterek, karşı karşıya kaldıkları bazı sıkıntılar nedeniyle zaman zaman hizmet vermekte sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.

Belediyeciliğin bugün karşılaştığı en büyük sorunun, çıkan bazı yasaların belediyelerin özerk yapısına darbe vurması ile ortaya çıktığını söyleyen Benli, bu konuda bazı örnekler verdi.

Ziyaret vesilesiyle yaptıkları çalışmaları paylaşmak istediklerini söyleyen Benli, sürecin takibi konusunda Başkan Siber nezdinde Meclis’ten destek istedi.

SİBER

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber de konuşmasında, Belediyeler Birliği’nin kolektif çalışma ve ortak akıl bulma yöntemiyle birlikte gerçekleştirdiği çalıştayın önemine değinerek, durum tespiti yapmanın sevindirici olduğunu söyledi.

Belediyelerin özerk yapısına müdahale ediliyor olmasının üzücü bir gelişme olduğuna işaret eden Siber, şöyle devam etti:

“Eğer böyle bir durum yaratıldıysa bu üzücüdür. Çünkü biz her zaman devletin esas görevinin denetim olduğunu vurguluyoruz. Sosyal bir devletin esas görevi, ülke insanının sağlıklı huzurlu ve güven içinde yaşamasını sağlamaktır.”

Kendisinin her zaman özerkliği savunduğunu ifade eden Siber, bunu daha önce de gerek üniversiteler gerek ise Vakıflar konusundaki demeçlerinde sıklıkla vurguladığını anımsattı.

Siber, yerel yönetimlerin insan yaşamına sağladığı pozitif katkının yadsınamaz derecede büyük olduğuna vurgu yaparken, bu nedenle belediyelerin üretkenliğinin arttırılmasına büyük önem verdiklerini söyledi.

Başkan Siber, konunun takipçisi olacaklarını ve Meclis nezdinde görüşmeler yapacaklarını ifade etti.