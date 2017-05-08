Siber, Bay-sen’i Kabul Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası’nı (BAY-SEN) kabul etti. Kabulde konuşan Siber, yasaların yasa dilinde hızlı ve etkin bir şekilde hazırlanmasında iyi bir durumda olunmadığını ifade etti.

“HUKUK KOMİSYONU KURULMALI”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası’nı (BAY-SEN) kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi basın bürosundan yapılan açıklamaya göre kabulde konuşan Siber, yasaların yasa dilinde hızlı ve etkin bir şekilde hazırlanmasında iyi bir durumda olunmadığını ifade etti.

Komitelerin gündeminde bekleyen onlarca yasa bulunduğunu anımsatan Siber, geçmiş dönemlere göre bu dönem komitelerin daha çok toplanabildiğini, ancak buna rağmen istenilen verimin henüz alınamadığını söyledi.

Ortada siyasi irade olsa bile zaman zaman yasama konusunda yaşanan çeşitli sıkıntılar nedeniyle yasaların hayata geçmesinde uzun süreler yaşandığını belirten Siber, şunları ifade etti:

“Komitelerimizde milletvekillerimizden, maalesef bir hukukçu ve bir yasama uzmanı gibi çalışmasını beklemekteyiz. Meclisin yasama konusundaki uzmanlarının büyük katkıları var. Ancak yasaların komiteye gelmeden önce yasama tekniği şeklinde yazılıp, anayasaya uygunluğunun değerlendirilmesi yasa hazırlama hızını arttıracaktır.”

“HUKUK KOMİSYONU”

BRTK yasasının Meclis tatilinden önce hayata geçmesi için komite başkanına Meclis kürsüsünden çağrı yaptığını anımsatan Siber, “Hukuk Komisyonu” nun çalışmaya başlaması ile çok büyük ilerleme sağlanacağını söyledi.

Her kurumun kendisini verimlilik açısından da gözden geçirmesi gerektiğini vurgulayan Siber, şöyle devam etti:

“Sonrasında dönüp birbirimizi suçluyoruz. Bu da iş huzuru ve çalışma barışını etkiliyor.Yasa yoksa kurumsallaşma olamaz.Yasa olduktan sonra tüzükler tamam değilse yine kurumsallaşma olamaz. Yasa ve tüzükler olacak. Kurumsal denetim mekanizması içerisinde işlevsellik olacak ki kurumlarımızdan verim alabilelim”

SAKALLI “BRTK YASASI İÇİN DESTEK İSTİYORUZ”

BAY- SEN Başkanı Salih Sakallı kabulde, Meclis’te görüşülmekte olan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) yasasının ivedi bir şekilde hayata geçirilmesi konusunda destek istedi.