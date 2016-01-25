Siber Bağdat'ta Yapılan 11. İSİBAD Toplantıları Sırasında TRT'ye Konuştu

SİBER: “BAĞDAT'TAKİ MANZARAYI GÖRÜNCE BARIŞIN ÖNEMİ BİR KEZ DAHA ANLAŞILIYOR”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, silahların gölgesindeki Bağdat'taki manzarayı görünce barışın öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirtti ve insanların kendi ülkelerinde kendi şehirlerinde özgür yaşayamamasının çok acı olduğunu kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Siber, ISIPAB toplantısı ile ilgili TRT'ye röportaj verdi.

Tüm dünya liderlerinin ve özellikle savaşı ve terörü en derinden hisseden İslam ülkelerinin liderlerine bu konuda büyük görev düştüğünü ifade eden Siber, Bağdat'taki konferansın ana temasının da bu olduğunu söyledi.

Kıbrıs'ta iki bölgeli iki toplumlu, siyasal eşitliğe dayalı adil bir çözüme Kıbrıs Türk Halkının hazır olduğunu, kendi kimliği ile dünyanın bir parçası olmayı çoktan hak ettiğini belirten Siber, yaşayabilir ve halkın kendisini güven içinde hissedeceği bir çözümün önemini vurguladı.