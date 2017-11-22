SİBER, ASYA PARLAMENTER ASAMBLESİ GENEL KURULU’NDA

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, bu yıl Türkiye’de 10’uncusu gerçekleştirilen Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Genel Kurulu’na katıldı.Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Siber, Asamble’nin başkanlığını devralan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman’ın davetiyle İstanbul’da düzenlen etkinliğe katıldı.Bu yıl “Asya’da Barış ve Kalkınmanın sürdürülmesi” temasıyla yapılan genel kurulun açılış toplantısında Türkiye dönem başkanlığını Kamaboçya’dan devraldı.Başkan Siber, genel kurulun törensel nitelikteki açılış toplantısı ve gece düzenlenen gala yemeğinde Asya kıtasından gelen birçok ülkenin meclis başkanı ve heyet başkanları ile görüşmeler yaptı. Siber, parlamentolar arası diyalogun önemine vurgu yaparak, parlamentolar arası toplantılarda yer almalarının engellenmemesi gerektiğini vurguladı.Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber’e Asya Parlamenter Asamblesi Genel Kurulu temaslarında Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Erdal Özcenk, Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Ahmet Gülle ve Özel Kalem Müdürü Ahmet Muratoğlu eşlik ediyor.