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29 Eylül 2017 Cuma 16:21

Siber, Akdağ’ı Kabul Etti

Günübirlik resmi ziyaret amacıyla KKTC’ye gelen Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Cumhurbaşkanı Vekili, Meclis Başkanı Sibel Siber tarafından kabul edildi.

Siber, Akdağ'ı Kabul Etti
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 Günübirlik resmi ziyaret amacıyla KKTC’ye gelen Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Cumhurbaşkanı Vekili, Meclis Başkanı Sibel Siber tarafından kabul edildi.

Kabulde Meclsi Başkan Yardımcısı Hüseyin Avkıran Alanlı ve Milletvekli Ersin Tatar da hazır bulundu.

Akdağ’a ise Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay eşlik etti.

Akdağ, KKTC’yi ikinci kez ziyaret ettiğini anımsatarak, bu ziyaretinde Karpaz Bölgesi’ni görme imkanı bulduğunu belirtti.

KKTC’nin yol ağını iyi bulduklarını kaydeden Akdağ, Tatlısu Belediyesi’nin katma değer yaratarak istihdamı artırmasının örnek teşkil ettiğini belirtti.

Kıbrıs Konusuna da değinen Akdağ, şunları söyledi:

“Rum tarafına mesaj vermek istiyorum: KKTC’de su var. İnşallah önümüzdeki yıllarda ucuz elektirk geliyor.  90 binin üzerinde öğrenci bulunuyor ve turizm iyi. Yakında çok güzel bir hastane olacak. Bu kadar güzel bir ülke ile münasebetlerini düzeltseler daha faydalarınadır.”

Akdağ, Bangladeş temaslarına da değinerek, dar bir alanda zor şartlarda yaşamaya çalışan Arakan Müslümanlarına Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğinin devam edeceğini bildirdi.

Akdağ,  yaklaşık 100 bin Arakanlı Müslümanın barınabileceği bir kamp kurabilmek için Bangladeş Hükümetinin alan tahsis etmesini beklediklerini de kaydetti.

Cumhurbaşkanı Vekili, Meclis Başkanı Sibel Siber de, “Çok güzel bir ülkede yaşıyoruz, yaşam kalitesini aynı oranda yükseltmek hedefimizdir” diyerek, Türkiye’nin katkı ve tecrübeleri ile ortak çözüm bularak daha iyiye ulaşılacağını ifade etti.

“Her başarı öyküsü aidiyetimizi artırıyor, ancak hedefi, çıtayı yüksekte tutmak, yaşam kalitesi yüksek bir halk haline gelebilmek için yapacak daha çok iş var” diyen Siber, planlı ve belli bir vizyonla projeleri hayata geçirmenin ortak amaç olduğunu söyledi.

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