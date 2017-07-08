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08 Temmuz 2017 Cumartesi 07:51

Siber, 7. Çınarlı Kültür Sanat Festivali’nin Açılışına Katıldı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Geçitkale’ye bağlı Çınarlı köyünde bu yıl 7.si düzenlenen kültür sanat festivalinin açılışına katıldı.

Siber, 7. Çınarlı Kültür Sanat Festivali'nin Açılışına Katıldı
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Geçitkale’ye bağlı Çınarlı köyünde bu yıl 7.si düzenlenen kültür sanat festivalinin açılışına katıldı.

Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, köy meydanında düzenlenen 7. Çınarlı Kültür Sanat Festivali’nde CTP milletvekilleri Teberrüken Uluçay ve Erkut Şahali, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş ve CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp da yer aldı.

Açılışta bir konuşma yapan Siber, festivallerin köyün dayanışması ve sosyal ortam yaratılması adına önemli etkinlikler olduğunu söyleyerek, birlikteliğin önemine dikkat çekti.

Köylerde geçmişten bugüne kalan evlerin ve bu evlerde yaşayan insanların hikayelerinin kayıt altına alınmasının önemine değinen Siber, her köy ve kasabanın kayıt altına aldığı takdirde geçmişin kaydedileceğini söyledi.
Siber şöyle devam etti:

“Kendimizle barışık olalım, kendimizi eleştirelim ama özgüvenimizi kaybetmeyelim. ‘Ne olacak halimiz’den ziyade sorunlarımızı ortak akıl ile nasıl çözebileceğimize yoğunlaşalım. Öfke yerine ortak akılla daha iyi projeler üretmek için çalışalım. Güzelliklerimizi yitirmeyelim. Çünkü biz güzel bir halkız.”

Açılış etkinliğinde ayrıca Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş ve Çınarlıyı Sevenler Derneği Başkanı Hüsrev Bektaş da birer konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından Kıbrıs Evi’ni yansıtan kültür köşesinin açılışı yapıldı. Bu alanda, köyde şehit düşenler ve erken yaşta kaybedilen vatandaşların da fotoğrafları yer aldı.

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