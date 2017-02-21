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21 Şubat 2017 Salı 17:44

SİBER: “20 TEMMUZ ENOSİS DÜŞÜNCESİNİN BİR SONUCUDUR... ENOSİS OLMASAYDI 20 TEMMUZ DA OLMAZDI”

SİBER: '20 TEMMUZ ENOSİS DÜŞÜNCESİNİN BİR SONUCUDUR... ENOSİS OLMASAYDI 20 TEMMUZ DA OLMAZDI”
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SİBER: “20 TEMMUZ ENOSİS DÜŞÜNCESİNİN BİR SONUCUDUR... ENOSİS OLMASAYDI 20 TEMMUZ DA OLMAZDI”

ÇAVUŞOĞLU: “KKTC MECLİSİNİN ALDIĞI KARARI TAKDİRLE KARŞILIYORUZ... BİRLİK BERABERLİĞİNİZİ DOSTA-DÜŞMANA  GÖSTERDİNİZ”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu kabul etti.

Meclis Şeref Salonu’nda saat 17.30’da gerçekleşen görüşmede TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay da hazır bulundu.

Çavuşoğlu buradaki konuşmasında, KKTC’deki temaslarında Rum Meclisi’nde alınan Enosis kararı, müzakere sürecindeki son durum ve bundan sonraki yol haritasının ne olacağı konulaının ağırlıklı olarak ele alındığını anlattı.

Çavuşoğlu, KKTC Meclisi’nde Enosis kararına karşı alınan kararı ve iktidarı-muhalefetiyle oluşan birlikteliğin takdirle karşılandığını belirterek, TC’den de söz konusu Rum kararına gerekli cevapların verildiğini ifade etti.

Dosta-düşmana karşı bu birlikteliğin gösterilmesinin önemine işaret eden Çavuşoğlu, TC Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakanı’nın da selam ve en iyi dileklerini getirdiğini ekledi.

SİBER

Meclis Başkanı Sibel Siber de, çok yoğun gündemi içinde KKTC’yi ziyaret eden Çavuşoğlu’na ziyareti için teşekkür ederek, Türkiye’nin sorunlarının Kıbrıs sorunuyla sınırlı olmadığını ifade etti.

Meclisteki tüm siyasi partilerin önemli bir deklarasyona imza attıklarını kaydeden Siber, iktidarı, muhalefeti, cumhurbaşkanı, başbakanı, sivil toplumuyla bir olarak Enosis kararına cevap verildiğini anlattı.

Siber, Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesinin yüksek olduğunu fakat, bir toplumu tamamen hiçe sayan bir kararın görmezden gelinemeyeceğini, bunun Kıbrıslı Türkleri gettolara sıkıştırmak anlamına geldiğini belirtti.

Enosis’in çatışmaların başlangıcı olduğunu, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtıyla Enosis’in karşılaştırılmasının doğru olmadığını söyleyen Siber, 20 Temmuz’un Enosis düşüncesinin bir sonucu olduğunu vurguladı ve “Enosis olmasaydı, 20 Temmuz da olmayacaktı”  şeklinde konuştu.

Siber, Kıbrıs Türkleri için TC’nin etkin ve fiili garantisinin devamının ne denli önemli olduğunun süreç içinde yeniden görüldüğünü kaydederek, çocuk ve gençlerin iyi niyet ve barış kültürüyle, karşısındaki toplumu kendiyle eşit gören bir anlayışla eğitilmesi gerektiğini ifade etti.

BM’den de söz konusu Enosis kararının geri alınması çağrısı yapmasını beklediklerini dile getiren Siber, Rum tarafınca Kıbrıs’ta siyasi eşitliğin Türklere adeta bir lütufmuş gibi sunulmasının doğru olmadığını, siyasi eşitliğin olası bir çözümde esas olduğunu ekledi.

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