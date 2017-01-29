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29 Ocak 2017 Pazar 09:28

Sibel Siber’in Söyleşisi

Sibel Siber'in Söyleşisi
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 Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Kathimerini gazetesine verdiği söyleşisinde, “Türkiye’nin garantörlüğü ve iki toplumun siyasi eşitliğinin kalıcı çözümün iki temel koşulu olduğunu” belirtti.

Siber söyleşisinde, Cenevre Konferansı öncesinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya gönderdiği mektubun içeriğine değinerek, söz konusu mektupta, Meclis’te yer alan partilerin müzakere sürecine ilişkin sorularının ve kendi görüşlerinin yer aldığını vurguladı.

Siber, çözümün kalıcılığının kendisini endişelendiren en önemli unsurlardan biri olduğunu ifade ettiği açıklamasında ayrıca, Kıbrıslı Türklere yönelik Güney Kıbrıs’ta gerçekleşen bazı şiddet olaylarının faillerinin bulunmadığını ve adalet önüne çıkarılmadığını, bu durumun güven sorunu yarattığını ifade etti.

Kıbrıslı Türklerin, Türkiye’nin garantörlüğü dışında bir unsura güvenmediklerini, AB’ye karşı çok da büyük bir güvene sahip olmadıklarını vurgulayan Siber, 2003 yılı referandum döneminde AB’nin Kıbrıslı Türklere sözler verdiğini, ancak hiçbirini tutmadığının altını çizdi.

Siber ayrıca, yakın geçmişte Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaret ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşmeye de değinerek, Erdoğan’ın Kıbrıs sorununun hemen çözülmesini istediğini, ancak çözümün kalıcılığına vurgu yaptığını sözlerine ekledi.

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