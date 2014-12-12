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Sibel Siber Maden, Metalürji Ve Jeoloji Mühendisleri Odası Heyetini Kabul Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber kurumlar arasında iş birliği yapılarak daha iyi ve güzele, daha kaliteli bir yaşama ulaşılabileceğini kaydetti.

Sibel Siber Maden, Metalürji Ve Jeoloji Mühendisleri Odası Heyetini Kabul Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber kurumlar arasında iş birliği yapılarak daha iyi ve güzele, daha kaliteli bir yaşama ulaşılabileceğini kaydetti.

12 Aralık 2014 Cuma 11:51
Sibel Siber Maden, Metalürji Ve Jeoloji Mühendisleri Odası Heyetini Kabul Etti
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SİBER: “KURUMLAR ARASINDA İŞ BİRLİĞİ YAPILARAK DAHA İYİ VE GÜZELE, DAHA KALİTELİ BİR YAŞAMA ULAŞILABİLİR”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber kurumlar arasında iş birliği yapılarak daha iyi ve güzele, daha kaliteli bir yaşama ulaşılabileceğini kaydetti.

KKTC’nin insan kaynakları açısından çok zengin bir ülke olduğunu vurgulayan Siber, bundan maksimum verim almak gerektiğini de ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber Maden, Metalürji ve Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan bir heyeti kabul etti.

KARAMAN

Cumhuriyet Meclisi’nde saat 12:00’de gerçekleştirilen kabulde konuşan Metalürji ve Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Birol Karaman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Siber ile geçmişte taş ocaklarıyla ilgili ortak bir çalışma yaptıklarını ve bu çalışmayı Siber’e sunduklarını söyledi.

Karaman, farklı alanlarda bir çalışma yapabileceklerini düşündüklerini ve bu konuda istişare etmek için Siber’i ziyaret ettiklerini de kaydetti.

SİBER

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber de taş ocaklarıyla ilgili sorunlar yaşandığını, bu konuda ciddi ve kapsamlı bir çalışma yaptıklarını ve bu çalışma kapsamında Maden, Metalürji ve Jeoloji Mühendisleri Odası’nın görüşüne da başvurduklarını söyledi.

Meclis Başkanlığı olarak bu konuda yaptırım güçleri olmadığını kaydeden Siber, yaptıkları çalışma neticesinde elde ettikleri verileri Çevre Bakanlığı’na sunduklarını söyledi.

Çalışmanın halk ve çevre için ülkenin ekonomik ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak maden ocakları konusunda neler yapılabileceğini de içerdiğini söyleyen Siber, bu çalışma ile daha iyiye ulaşılabileceğini düşündüklerini kaydetti.

Siber sorunların çözümünün Kıbrıs Türk halkı olarak kendilerinde olduğunu, biri çözsün diye bekleyemeyeceklerini ve sorunları çözmek için motive olmak, heyecan duymak gerektiğini ifade etti. 

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