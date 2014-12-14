Sibel Siber Lefke Bölgesi’nde İncelemelerde Bulundu

SİBER, SAĞLIK BAKANI İLE CENGİZ TOPEL HASTANESİ KONUSUNU GÖRÜŞTÜĞÜNÜ VE HASTANENİN DAHA DA GELİŞTİRİLECEĞİNİN SÖZÜNÜ ALDIĞINI BELİRTTİ

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, bugün Lefke bölgesinde incelemelerde bulundu.

Siber, sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle yaptığı toplantıda Lefke’ye gelmeden Sağlık Bakanı ile Cengiz Topel Hastanesi konusunu görüştüğünü ve hastanenin daha da geliştirileceğinin sözünü aldığını belirtti.

Meclis Başkanı Sibel Siber, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve bölgedeki sivil toplum örgütlerinin davetlisi olarak Lefke’yi ziyaret etti ve bir dizi temaslarda bulundu.

Siber, Lefke temaslarında ilk olarak Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’yı ziyaret ederek görüştü.

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ İLE TOPLANTI

Ardından Lefke bölgesi sivil toplum örgütleriyle bir toplantı yapan Siber, bölgedeki sorunlar ve özellikle Cengiz Topel Hastanesi konusunu konuştu.

Burada sivil toplum örgütü temsilcileri adına Lefke Platformu Temsilcisi Teoman Oktay bir konuşma yaptı.

Oktay, Lefke halkı olarak Cengiz Topel Hastanesi’nin ikinci sınıf hekimlik hizmeti veren bir hastane haline getirilmesi yönünde mücadelelerinin sürdüğünü anımsatarak, bölgeden alınan tüm kurumların geri iade edilmesini istediklerini ve taleplerinden geri adım atmayacaklarını söyledi.

Daha sonra ise Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya söz aldı.

Lefke’nin başta CMC olmak üzere yıllardır birçok sorunla uğraşmak zorunda kaldığını belirten Aziz Kaya, bölgenin eğitim, turizm ve üretim olarak 3 bacaklı bir gelişim gösterme potansiyeli bulunduğunu ve bunun değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

SİBER

Aziz Kaya’nın konuşmasının ardından bölgedeki sivil toplum örgütlerinin temsilcilerine hitap eden Meclis Başkanı Sibel Siber, amacının bölgenin sorunlarını, bölge insanıyla yüz yüze konuşmak ve görüş alış-verişinde bulunmak olduğunu söyledi.

Siber, Lefke halkının Lefke ile arasında güçlü bir aidiyet bağı bulunduğunu gördüğünü kaydederek, Lefke kasabasının mimarisi, konumu ve doğal güzelliğiyle ayrı bir ruha sahip olduğunu ifade etti.

Lefke’ye gelmeden önce Sağlık Bakanı Ahmet Gülle ile Cengiz Topel Hastanesi konusunu görüştüğünü belirten Siber, Bakan Gülle’den hastanenin kapatılmayacağı ve daha da geliştirileceğinin sözünü aldığını belirtti.

Siber, bölge insanına etkin sağlık hizmeti verilmesi gereğine işaret ederek, bunun da Cengiz Topel Hastanesi’nin güçlendirilmesi, kalitesini artırarak hizmetlerini sürdürmesiyle yapılabileceğini söyledi.

Meclis Başkanı Siber, buradaki toplantının ardından Lefke Aplıç kapısı olarak bilinen bölgeyi gezdi.

Siber daha sonra ise Cengiz Topel Hastanesi’nde incelemede bulundu.

Meclis Başkanı son olarak da Lefke Avrupa Üniversitesi’ni ziyaret etti ve Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen bir toplantı yaptı.

Lefke’deki temaslarının ardından da Meclis Başkanı Sibel Siber BRT’ye değerlendirmede bulundu.

Sibel Siber, ziyaretinde Lefke’nin nasıl bir marka haline gelebileceği konusunun ele alındığını kaydetti.

Siber, Lefke’nin gelecek vaat eden, ileride en önemli turizm bölgelerinden biri olacağına inanç belirterek, ortak ruh ve düşünce ile üretilecek projeler sayesinde bölgeyi, sadece ülke insanına değil, dünya insanına açmak için çalışmalar yapılabileceğine işaret etti.

Ziyarette Aplıç kapısını da gezme imkanı bulduğunu kaydeden da Siber, kapının geçişlere açılmasının turizme ve bölge insanına ne gibi katkılar sağlayabileceğini değerlendirdiklerini söyledi.