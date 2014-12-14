Sibel Siber Lefke Belediyesi'ni Ziyaret Etti

SİBER: “ LEFKE KARAKTERİ OLAN, TARİHİ MİRASA SAHİP, AİDİYET DUYGUSU GÜÇLÜ İNSANLARIN YAŞADIĞI BİR BÖLGE”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Lefke'nin karakteri olan, tarihi mirasa sahip, aidiyet duygusu güçlü insanların yaşadığı bir bölge olduğunu belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Siber Lefke Belediyesi ve sivil toplum örgütlerinin daveti üzerine bugün Lefke bölgesine ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret çerçevesinde ilk olarak Lefke Belediyesi'ni ziyaret eden Siber, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve Belediye Meclis üyeleri ile bir araya geldi.

KAYA

Meclisten yapılan açıklamaya göre, ziyarette konuşan Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, bölgeden Lefkoşa, Mağusa ve diğer bölgelere dağıtılan su ile ilgili yetki karmaşası, çevre sorunları, bölge ile ilgili gerek turizm gerekse ekonomik bir staratjinin halen mevcut olmaması nedeniyle merkezi yönetimlerin bölgeye gereken ilgiyi göstermemelerinin tüm bölgede sıkıntı yaşanmasına neden olduğunu söyledi.

SİBER

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Lefke'nin karakteri olan, tarihi mirasa sahip, aidiyet duygusu güçlü insanların yaşadığı bir bölge olduğunu belirtti.

Lefke’nin Ada’nın en güzel kasabalarından biri olduğunu ve hak ettiği yeri mutlaka alacağına inandığını söyleyen Siber, merkezi hükümetlerin yerel yönetimlere daha fazla yetki vererek bir çok sorunun aşılabileceğini ve Belediyelerin hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülebileceğini söyledi.

İyi hizmet verme olanağı olan yerel yönetimlerin hükümetlerin yükünü azaltacağını ve hizmet kalitesini de artıracağını belirten Siber , kurumsallaşma süreçlerinin hızla tamamlanması ile bir çok sorunun da kendiliğinden ortadan kalkacağını kaydetti.