Sibel Siber: “Güçlü Lobicilik Yaparsanız Masada Güçlü Olursunuz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi – Birleşik Güçler (CTP-BG)’nin Cumhurbaşkanı adayı olacak Meclis Başkanı Sibel Siber, uluslararası lobicilik faaliyetlerinin Cumhurbaşkanının en önemli görevlerinden birisi olduğunu ve Kıbrıs Türk tarafının haklılığını dile getirmek için dış dünyaya kendisini anlatması gerektiğini belirtti. Siber: “güçlü lobicilik yaparsanız masada güçlü olursunuz” dedi.

CTP-BG’den verilen bilgiye göre, CTP-BG Cumhurbaşkanı adayı olacak Sibel Siber bugün Alayköy’ü ziyaret ederek bölge halkına adaylığı hakkında bilgi verdi. Siber, Alayköy Spor Kulübü’ndeki vatandaşlarla sohbet etti.

Kıbrıs müzakerelerinin durduğunu anımsatan Siber, masadan kaçan tarafın Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis olmasına rağmen, uluslararası toplumda toplum lideri olarak tanınan Cumhurbaşkanı’nın Kıbrıs Türk halkının tezlerini ve haklılığını yeterince aktif lobicilik yaparak anlatamadığını savundu. Haklı olan tarafın kendisini dış dünyaya anlatması gerektiğini dile getiren Siber, “Kendimizi uluslararası topluma anlatabildiğimiz kadar anlaşılırız” dedi.

2015 yılının Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde halkın sadece Cumhurbaşkanı değil aynı zamanda bir toplum lideri de seçeceğini kaydeden Siber, cumhurbaşkanının iki şapkası olduğunu, birinin müzakere masasında halkı temsil eden toplum lideri, diğerinin de ülke sorunlarında aktif rol üstlenen bir cumhurbaşkanı olduğunu vurguladı.

“TOPLUMUN TÜMÜNÜ KUCAKLAMALI”

Cumhurbaşkanının tüm toplumu kucaklayabilecek nitelikte birisi olması gerektiğine değinen Sibel Siber, güven duygusunun çok önemli olduğunu dile getirdi. Temiz ve şeffaf siyasete her fırsatta vurgu yapan Sibel Siber, “Güven duygunuzu hiçbir zaman zedelemeyecek bir aday olarak karşınıza çıkıyorum” dedi. Halkın güvendiği, saygı duyduğu, ağzından çıkan sözlerin etki yarattığı bir lidere dünyanın da saygı duyacağını belirten Siber, KKTC’nin tanınmadığını ama adada bir uzlaşmazlık olmasından dolayı bütün dünyanın ilgisinin üzerlerinde olduğunu söyledi.

“DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNDEN YARARLANILMALI”

Kıbrıslı Türklerin seçecekleri cumhurbaşkanının uluslararası toplumda cumhurbaşkanı olarak olmasa bile toplum lideri olarak tanındığını söyleyen Sibel Siber, uluslararası lobicilik faaliyetleri için cumhurbaşkanının Dışişleri Bakanlığı’nın bünyesindeki deneyimli personellerden faydalanması gerektiğini belirtti. Uluslararası ilişkiler alanında çok başarılı olan Kıbrıslı Türk akademisyenlerin bulunduğunu kaydeden Siber, bu insanlardan Cumhurbaşkanlığı’nın lobicilik alanında katkı alması gerektiğini anlattı. Kıbrıslı Türklerin dünyadan dışlandıklarını ifade eden Sibel Siber, “Seçeceğimiz cumhurbaşkanını dünya izliyor. Yeni bir yüz, barış dili konuşan bir lider dünyada da saygı uyandıracak. Güçlü lobicilik yaparsanız masada güçlü olursunuz” diye konuştu.