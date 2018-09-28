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Şht. Tuncer İlkokulu’nda Yaşanan Saldırı Olayı…

Şht. Tuncer İlkokulu’nda Yaşanan Saldırı Olayı…

28 Eylül 2018 Cuma 13:15
Şht. Tuncer İlkokulu’nda Yaşanan Saldırı Olayı…

ELCİL : “OKUL YÖNETİMİ  VE ÇALIŞANLARINI ÖLDÜRMEKLE TEHDİT EDEN SALDIRGANLA İLGİLİ POLİSİN ‘SİLAH YOKTU’ AÇIKLAMASI  ÇOK DÜŞÜNDÜRÜCÜ"

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Şht. Tuncer İlkokulu’na izinsiz girip çocuğunun okuduğu sınıftaki öğrencilere şiddet uygulamak isteyen; saldırıyı engelleyen sınıf öğretmeni ile okul yönetimi ve çalışanlarını öldürmekle tehdit eden saldırganla ilgili polisin “silah yoktu” açıklamasının düşündürücü olduğunu belirtti.

Elcil yazılı açıklamasında, "Okul içinde, ‘bir mermi elli kuruştur, hepinizi köpek gibi vuracağım’ diyerek tehdit eden saldırganı etkisiz duruma getiren başta okul yönetimi ve çalışanları olduğu bilinmesine rağmen ‘silah yoktu’ diye açıklama yapmakla polis teşkilatı neyi aklamaya çalışmaktadır” dedi.

Polis teşkilatının, "Afrika gazetesine yapılan linç eylemini seyrettiğini, saldırganları tutuklayıp serbest bıraktığını, aranan dokuz saldırganı topluma unutturmaya çalıştığını, kadın öğretmenlere cinsel tacizde bulunanlarla ilgili hiçbir açıklama yapma gereği duymadığını" savunan Elcil, “silah yoktur” açıklaması ile kime mesaj verildiğini sordu.

Elcil, “Bu olayda ve benzerlerinde silah olmuş olsa yaşanacak olan felaketin ne olacağını bilmemek için kahin olmaya gerek yoktur. Eğer bir saldırgan okul içine izinsiz olarak girip, çocukların okuduğu sınıfta ölüm tehdidi yapabiliyorsa bunun sorumlusu bu ülkeyi yol geçen hanına döndürenler, eğitime para ayırmayıp okulların alt yapısını çöktürenler, önlem almayan güvenlik makamlarında ve yargıyı istismar edip, suçluları serbest bırakanlardır” dedi. 

Güvenlik makamlarının ‘silah yoktur’ diye açıklama yaparak önlem aldığını sanıyorsa yanıldıklarını kaydeden Elci, “Olayla ilgili tüm kamera görüntüleri okulda vardır. Bize göre ‘silah yoktu’ demek silahlı saldırıyı teşviktir” dedi.

Son Güncelleme: 28.09.2018 16:22
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