Shahin 2 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Türkiye’de kiraladıkları aracı daha sonra çalarak ülkemize getiren zanlıaleyhindeki soruşturma devam ederken, suç ortağı’ın Türkiye’de yakalanması için gerekli yazışmalar yapıldı. Zanlı Shahin bugün ek tutukluluk süresi talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Halil Drangoz olayla ilgili buylguları aktardı. Drangoz, zanlı Aydın Shahin’in “Evrak sahteleme”, “Sahtelenmiş evrağı tedavüle sürme” ve “Sahte davranışla kayıt sağlama” suçlarından tutuklandığını anlattı. Polis, zanlı Aydın Shahin ve Fatih Kılıç’ın İstanbul’da kiraladıkları aracı çalarak, başka plaka takıp 4 Haziran tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye soktuklarını mahkemeye aktardı. Polis zanlılardan Aydın Shahin’in çalıntı araç ile ilgili Türkiye’de hazırladıkları sahte belgeyi Liman’da görevliye vererek aracın ülkeye girişini sağladığını tespit ettiklerini ve Shahin’in 7 Haziran tarihinde tutuklandığını ifade etti.

Drangoz, yapılan muhaceret kontrolünde zanlı Fatih Kılıç’ın 6 Haziran tarihinde ülkeden çıkış yaptığını tespit ettiklerini ifade etti. Alınan 3 günlük tutukluluk süresinde Kılıç’ın Türkiye’de yakalanması için gerekli yazışmaların yapıldığını ifade eden Drangoz, Türkiye’de hazırlanan sahte evrakın henüz tespit edilmediğini ve zanlı Shahin’in olayla ilgili ifade vermediğini kaydetti. Polis zanlıdan yapılan sorgulamada, suçlamaları ret ettiğini kaydeden polis, Shahin’in verdiği ifadede suçu ülkeden kaçan arkadaşı Kılıç’ın işlediği yönünde ifade verdiğini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini belirten Drangoz, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlı aleyhindeki soruşturmanın henüz tamamlanmadığını kayıp birçok emarenin bulunması için zanlının 2 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.