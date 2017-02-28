SEYRÜSEFERİNİ ÖDEYENLERE MÜJDE

Kıbrıs Manşet Özel Haber
Dün Cumhuriyet Meclisinde onaylanan kayıttan düşmüş araçlara yönelik Af uygulaması ve tam ismiyle MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFİK (DEĞİŞİKLİK) YASA’sı sonrasında, yeniden gündeme gelen seyrüsefer uygulamasında son durum ne aşamadadır.
Gazeteniz Kıbrıs Manşet’in sizler için yaptığı araştırma sonrasında Seyrüseferlerin kaldırılması ile ilgili YOL KULLANIM VE EMİSYON VERGİSİ Yasa tasarısı Cumhuriyet Meclisinde ivedilikle görüşülmeye başlandı. Tasarının yasalaşması sonrası seyrüsefer uygulaması yürürlükten kalkacak olup ilgili vergiler akaryakıt fiyatlarında yapılacak ayarlama ile tahsil edilecektir.
SEYRÜSEFERİNİ ÖDEYENLER NE OLACAK
Kıbrıs Manşetin güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre KULLANIM VE EMİSYON VERGİSİ Yasası yürürlüğe girdiği tarihte geçerli seyrüsefer ruhsatı olanlar 6 ay içinde başvurmaları halinde kullanmadıkları süreler için ödedikleri seyrüsefer harçları %20 faiziyle birlikte vatandaşlara iade edilecek.