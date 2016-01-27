Seyrüsefer Kalkar Mı?

SEYRÜSEFER KALKAR MI?

ÖNEMLİ GİRİŞİM

Ülkemizde bir çok vatandaşın muzdarip olduğu araç kayıtları ve seyrüsefer işlemleri için önemli bir girişim yapıldı ve seyrüsefer harçlarının kaldırılması gündeme geldi. Uygulamanın hayata geçmesi durumunda devlet seyrüsefer harcı almayacak. Devletin kasasına girmeyecek bu paranın ise akaryakıta konulacak cüzi bir miktar zam ile telafi edilebilecek.











AZ SÜREN DAHA AZ VERECEK

Seyrüsefer harçlarının kaldırılması ve araç devir işlemlerinin sadece araç kayıt dairesi üzerinden yapılabilmesi için proje hazırlayan Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği’nin hazırladığı tüzük yürürlüğe geçerse seyrüsefer ruhsatı ortadan kalmış olacak. Vatandaş az kullandığı veya kullanmadığı aracı için harç vermeyecek ama akaryakıta konulacak zam ile, az araç kullanan az, çok akaryakıt kullanan vatandaş ise daha çok devlete vergi vermek durumunda kalacak.











Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği’nin hazırladığı tüzük çalışması ile seyrüsefer harçlarının kaldırılması hedefleniyor. Maliye Bakanlığı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile uzun zamandır birlikte yürüttükleri çalışmalarda son aşamaya gelindi. Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği Başkanı İbrahim Akın, konu ile ilgili olarak Detay Gazetesi’ne yaptığı açıklamada “biz seyrüsefer harçlarının kaldırılmasını beklerken paket olarak seyrüsefer harcı dahil devletin tüm harçlarına zam yapıldı. Umarım bu zammı geri çekerler ve tüzüğü değiştirerek seyrüsefer harcını ortadan kaldırılar” diye konuştu.

SEYRÜSEFER HARCI YERİNE AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM

Vatandaşların alım gücünün düşmesi ve maddi zorluklar yaşaması neticesinde ülkemizde bir çok kişi aracının seyrüsefer ruhsatını yenileyemiyor. Araç kayıt dairesinde seyrüsefer ruhsatlarının yenilenmesi için oluşan uzun kuyruklar vatandaşların zaman kaybı yaşamasına neden oluyor. Ülkemizde seyrüsefer harçları araçların yaşına ve motor gücüne bakılmadan ağırlığı üzerinden hesaplandığı için vatandaşlar oldukça yüksek meblağlarda seyrüsefer ücretleriyle karşı karşıya kalıyorlar. Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği’nin hazırladığı tüzük çalışması ile kayıtdışılığın önüne geçilmesi hedefleniyor. Birlik Başkanı İbrahim Akın, seyrüsefer harcı yerine akaryakıt fiyatlarında litre başına 30 kuruş gibi bir zam yapılarak devletin hem daha fazla kar elde edebileceğini hem kayıtdışılığın önüne geçileceğini ifade ediyor. Herkesin kullandığı yakıt kadar seyrüsefer katkısı yapacağını ifade eden Akın, “aracını her gün kullanan ile ayda bir kez kullananın aynı seyrüsefer ücretini ödenemesini adil bulmuyoruz. 20090 araç seyrüsefersiz dolaşıyor. Devlet içinde bu maddi olarak büyük bir kayıptır.

KAYIT DIŞILIĞIN ÖNÜNE GEÇMEYE ÇALIŞILIYOR

Araç kayıtta da büyük bir boyutta kayıt dışılık olduğunu ifade eden Birlik Başkanı İbrahim Akın, araç devir formunu muhtarlara imzalatarak elden ele gezdirilebildiğini belirtti. Akın, “Bir şahıs arabasını başka bir şahısa satarken devir formunu muhtara onaylatarak araç kayıtta resmi işlem yaptırabiliyor. Biz de yaptığımız tüzük çalışmasıyla tıpkı emlakta olduğu gibi aracı alanında satanında araç kayıt dairesine giderek görevli memurun önünde bu devir işlemlerinin yapılmasını sağlamak istiyoruz. Şu an ki mevcut durumda araç kayıt dairesinde işlem yapılmadan bir araç 4-5 kez el değiştirebiliyor. Aracı alan kişi gidip araç kayıt dairesinde aracı üzerine almadan başkasına satabiliyor” dedi.

MERDİVEN ALTI OTO GALERİLER TÜREDİ

“Biz araç satışı yapmak için her yıl Ocak ayında devlete 12.000 TL ruhsat ücreti ödüyoruz, iş yeri kirası ödüyoruz, antrepomuzu, ofisimizi sigortalıyoruz ve İthal izni alıyoruz. Diğer taraftan öğrenciler, çalışma izniyle ülkede bulunanlar sokakta araç satışı yapıyorlar” diyen İbrahim Akın, ülkede kayıt dışılığın önüne geçilemediğini ve merdiven altı diye tabir edilen oto galerilerin ortaya çıktığını ifade etti.









DETAY-Ahmet VAMIK