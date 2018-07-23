Seyir Halinde Cep Telefonu İle Konuşmak Ve Süratli Araç Kullanmak Suçundan 216 Sürücü Rapor Edildi

Trafikte, 16-22 Temmuz tarihleri arasında yapılan denetimlerde, süratli araç kullanmak ve seyir halinde cep telefonu ile görüşme suçundan 216 sürücü rapor edildi.



Polisten verilen bilgiye göre, kontrol edilen 5 bin 700 araç sürücüsünden 596’sı ile ilgili ileri işleme gidildi. Sürücülerin, 115’i süratli araç kullanmak, 101’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 54’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 51’i seyrüsefer ruhsatsız, 24’ü alkollü, 22’si sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 17’si dikkatsiz sürüş yapmak, 14’ü sürüş ehliyetsiz, 14’ü muayenesiz araç kullanmak, 7’si koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 4’ü trafik ışıklarına uymamak, 4’ü "A" yol kullanma izinsiz, 4’ü “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 3’ü takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak, 3’ü tehlikeli sürüş yapmak, 1’i tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak ve 158’i diğer trafik suçlarından rapor edildi.



