Şevket Öznur’un “öyküleriyle Kıbrıs Türk Halk Türküleri/ Havaları” Kitabı Çıktı

Yakın Doğu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı öğretim üyesi, Kıbrıs Araştırmaları Merkezi ve Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Doç.Dr. Şevket Öznur’un “Öyküleriyle Kıbrıs Türk Halk Türküleri/Havaları” kitabının ilk cildi çıktı.

Lefkoşa, 25 Ocak 17 : Yakın Doğu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı öğretim üyesi, Kıbrıs Araştırmaları Merkezi ve Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Doç.Dr. Şevket Öznur’un “Öyküleriyle Kıbrıs Türk Halk Türküleri/Havaları” kitabının ilk cildi çıktı.

YDÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkçe ve İngilizce olarak 420 sayfadan oluşan kitapta 100 türkü ele alınıp inceleniyor.

Doç.Dr. Şevket Öznur eseriyle ile ilgili olarak, “Kitabımızın konusunu ‘Öyküleriyle Kıbrıs Türk Halk Türküleri-Havaları’ olarak seçmemizin nedeni, bugüne kadar bu konuda gerek Kıbrıs üniversitelerinde gerekse üniversite dışı araştırmalarda akademik düzeyde sağlıklı ve doyurucu bir sonuca giden çalışmanın yapılmamış olmasındandır” dedi.

(DOĞ/ŞEB) FOTOĞRAFLI

