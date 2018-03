Sevişmenin Yaşı Olur Mu?



Kötü bir evliliğin ardından mutlu bir cinsel yaşama kavuşan Amerikalı kadın, jinekoloğunun sözleriyle şoke oldu. Bakın neden? 1 Aralık 2014 Sevişmenin yaşı olur mu?





Birkaç ay önce, yıllık kontrol için hastaneye gittiğinde jinekoloğu cinsel açıdan aktif olup olmadığını sordu. Evet, pek tabii ki aktifti. Ve tek istediği rutin bir STD (Cinsel yolla bulaşan hastalık) testiydi. Doktoru, bu konuda çok endişelenmemesi gerektiğini, zaten kadınların 65 yaş civarında seks yapmayı kestiklerini söylediğinde donup kaldı. Bu kadın neler saçmalıyordu böyle?!



“65 mi?!” diye tekrar etti ve kafasında bazı kelimeler şimşek gibi çaktı: “Sadece 13 yıl daha!” Jinekolog, bu esnada başını sallayarak “65 ya da 70 genelde kadınların seks yapmayı kestiği yaşlar” demeyi yineliyordu.



“Peki, ya ben 65’imde seks yapmayı kesmek istemezsem?” diye sordu. 52 yaşındaydı ve menopozun esiri olacağına, cinsellikten soğuyacağına dair yorumlardan bıkıp usanmıştı. Yine de merak etti: “Acaba, orta yaşlılar, kendilerini yaşlı ya da yorgun hissettikleri için sekse ilgileri düşer mi?”



HER ŞEY BİR ANDA DEĞİŞTİ







Erica Jegger, Los Angeles’ta yaşayan bir blogger. Gerçek ismi bu değil. 20 yıllık evliliği sona erdiğinde, yeniden biriyle birlikte olup olamayacağını epey düşündü. Bloğundaki yazılardan anlıyoruz ki o evlilik sonlandığından beri pek çok adamla aşk yaşamış. Şimdi, yazılarıyla özellikle kendi yaşıtlarına umut aşılamayı görev edinmiş.



Jegger’ın hikâyesini başa saralım: Evlendiğinde biraz kafası dumanlı, kendi deyişiyle sefil bir halde. Cinsel yaşamıysa kuru bir çöl gibi. Yani işte… Siz anladınız. Durum sadece dizlerinin acıması ve boynunun kasılmasından ibaret değildi; daha da kötüsü vardı: Jegger kendini çok yaşlı hissediyor, kötü giden evliliğine mahkûm olduğunu ve en güzel yıllarının geride kaldığını düşünüyordu. Özetle: Cinselliği aklına bile getiremeyecek kadar tükenmişti. Ama sonra her şey değişiverdi.



DOKTORUNUN SÖZLERİNİ CİDDİYE ALMADI







Yanlış anlaşılmasın, hayatı daha kolaylaştığı için değil. Boşanma da evlilik kadar hırpalayıcı oldu. Şimdi her anne gibi kendini çocuklarına adamış durumda ve gücü yettiği sürece onların peşini toparlamayı sürdürecek. Hatta bazı noktalarda hayatı eskisinden daha zor. Ama en azından daha canlı... Her günü bir savaşçı gibi karşılasa da uzun vadeli endişeler taşıma huyunu çoktan terk etmiş.



Göbek adı ‘direniş’ olan Erica Jegger, doktoru 13 yıl içinde seks hayatının biteceğini söylediğinde, doğal olarak bu sözleri yok hükmünde saydı. Bugün sahip olduğu her şey için şükrediyor. En başta sağlık. Coşmuş bir libido. Keskin zekâ ve vermek zorunda olduğu kavgaların sayesinde şekillenmiş bir kişilik. Bütün bunları düşündüğünde, kendini yaşama daha bağlı, daha büyük yürekli ve daha çekici hissediyor… Ve bu, bize sorarsanız ona 13 yıldan çok daha fazlasını vaat ediyor.