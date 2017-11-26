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26 Kasım 2017 Pazar 15:51

Sevinen GG Oldu

Gençlik Gücü, 2 hafta aradan sonra yeniden galip

Sevinen GG Oldu
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Sevinen GG Oldu
Gençlik Gücü, 2 hafta aradan sonra yeniden galip

G.Gücü:2 – Lefke:1

Kötü gidişe dur demek isteyen iki takımın mücadelesini ev sahibi Gençlik Gücü 2-1 kazandı. Gençlik Gücü’nün galibiyet golünü 60’ıncı dakikada Hascan Kırmaz penaltıdan kaydetti

STAT: Atatürk.

HAKEMLER: Hüseyin Eyyüpler, Emine Yarkın, Ferhay Tuna.

GENÇLİK GÜCÜ: Çağatay Gürler, Tayfun Doğan(Agit Altan), Hüseyin Taşçı, William Owusu Kwah (Uğur Sönmez), Orhan Çokbekler (Ahmet Can Tokmak), Gökhan Özer, Ali Akbulut, Özcan Saygı, Hascan Kırmaz, Debola Daniel Ogun Seye, Hakan Karacaoğlu.

LEFKE TÜRK SPOR KULÜBÜ: Mehmet Özeralp, Yakup Esmeraslan, Yılmaz Şipol, Aykut Esmeraslan, Rahmi Çelik, Burak Koşar, Semih Ünaldı, Candy Augustine Aubana, Kasım Tağman (Zekai Serdar), Kaan Savaşkan (Arif Solkanat), Ruslan Taliev (Zihni Temelci).

GOLLER: Dk:13 Tayfun Doğan, dk:59 Hascan Kırmaz (Penaltıdan) (Gençlik Gücü); dk:53 Burak Koşar (Lefke).

Son iki haftanın kaybeden iki takımının mücadelesini ev sahibi takım Gençlik Gücü 2-1 kazanarak rahat bir nefes alan taraf oldu.

İki takımın da çok sayıda pas hatası yaptığı karşılaşmada, hakem Hüseyin Eyyüpler’in tartışmalı düdükleri karşılaşmanın tansiyonunu yükseltti.

13’üncü dakikada, Gençlik Gücü’nün sağdan kazandığı köşe atışını Hascan Kırmaz kullandı. Ön direğe gönderilen topu Ali Akbulut kafa ile geriye gönderdi, topla sol çaprazda buluşan Tayfun Doğan güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi, Gençlik Gücü:1 – Lefke:0.

17’inci dakikada, gelişen Gençlik Gücü atağında Debola Daniel Ogun Seye’nin kestiği topla ceza sahası içerisinde buluşan Hascan Kırmaz’ın plase vuruşunda Lefke savunması topu son anda çıkarttı.

37’nci dakikada, Gençlik Gücü’nden William Owusu Kwah’ın vuruşunda top yan kale ağlarında kaldı.

38’inci dakikada, Lefke’den Kasım Tağman’ın sol çaprazdan şutunda kaleye paralel giden top sağ taraftan oyunu terk etti.

44’üncü dakikada, Lefke’den Burak Koşar’ın güzel şutunda kaleci Çağatay Gürler ayni güzellikte uçarak topu tokatladı ve gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi Gençlik Gücü’nün 1-0’lık galibiyetinde kapandı.

52’nci dakikada, ani gelişen Lefke atağında Burak Koşar kendi götürdüğü topla Gençlik Gücü ceza sahasına girdi, vuruşunda kaleciyi geçen topu Hakan Kaçaroğlu gol çizgisinin üzerinden çeldi.

53’üncü dakikada, bu kez soldan gelişen Lefke atağında Semih Ünaldı’nın ortasında topa

kaleci Çağatay Gürler’in önünde sahip olan Burak Koşar, golü kaydetmede zorlanmadı, Gençlik Gücü:1 – Lefke:1.

59’uncu dakikada, Lefke ceza sahasına sağdan giren Debola Daniel Ogun Seye’nin Kaan Savaşkan tarafından düşürülmesini orta hakem Hüseyin Eyyüpler penaltı olarak cezalandırdı. Penaltı atışını Hascan Kızmaz, kaleci Mehmet Özeralp’ın müdahalesine rağmen gole çevirdi, Gençlik Gücü:2 – Lefke:1.

76’ncı dakikada, Gençlik Gücü’nden Debola Daniel Ogun Seye’nin kestiği topa Özcan Saygı gelişine vurdu, kaleci Mehmet Özeralp topa iki hamlede sahip oldu.

88’inci dakikada, rakipten aldığı topla Lefke ceza sahasına giren Halan Kaçaroğlu’nun vuruşunda top kaleci Mehmet Özeralp’ın ayaklarından oyun alanına döndü.

89’uncu dakikada, Lefke’den Yılmaz Şipol’un ağlara gönderdiği top ofsayt gerekçesi ile gol olarak kabul edilmedi.

Karşılaşma ev sahibi Gençlik Gücü’nün 2-1’lik galibiyetinde tamamlandı.

 
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