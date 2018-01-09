Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
115303
ALTIN
159.002
DOLAR
3.7633
STERLİN
5.0883
EURO
4.4870
İşte Yeni Meclis
İşte Yeni Meclis
Kaza Ucuz Atlatıldı
Kaza Ucuz Atlatıldı
YSK'da Oy Sayma İşlemi Sona Erdi!
YSK'da Oy Sayma İşlemi Sona...
Koalisyon Hesapları
Koalisyon Hesapları
banner256
Flaş Haber
İşte Yeni Meclis
Kapat

Sevgilisini Av Tüfeğiyle Vurdu

Semiye Şeytan (31) dün akşam saatlerinde Hamitköy’de aracı içerisinde silahlı saldırıya uğradı.

Sevgilisini Av Tüfeğiyle Vurdu

Semiye Şeytan (31) dün akşam saatlerinde Hamitköy’de aracı içerisinde silahlı saldırıya uğradı.

09 Ocak 2018 Salı 08:18
Sevgilisini Av Tüfeğiyle Vurdu
banner238

Semiye Şeytan (31) dün akşam saatlerinde Hamitköy’de aracı içerisinde silahlı saldırıya uğradı.

Semiye Şeytan (31) dün akşam saatlerinde Hamitköy’de aracı içerisinde silahlı saldırıya uğradı. yaşındaki erkek arkadaşı Çağın Karadayı tarafından av tüfeğiyle bir el ateş edilerek saldırıya uğrayan Şeytan, hastaneye kaldırılarak müşahede altına alındı. Şeytan'ın durumunun kritik olduğu belirtilirken, Şeytan’ı av tüfeği ile vurarak yaralayan Doğancılı Çağın Karadayı'nın polise giderek teslim olduğu belirtildi. Karadayı, Seniye Şeytan'a elindeki av tüfeği ile ateş ettikten sonra bölgeden ayrılmıştı. Semiye Şeytan’ın kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin sürdüğü, Şeytan’ın açılan ateş sonucu sol kasık, sol bacak ve sol el kısmından yara aldığı bildirildi. 

Diğer yandan Polis Basın Subaylığı konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: 

'8.1.2018 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Küçük Kaymaklı'da Eski Yaman Marketin arka kısmında Hamitköy'de sakin Semiye Şeytan (K-31), aracı içerisinde bulunduğu bir sırada erkek arkadaşı tarafından aracın dışından içeriye doğru av tüfeği ile ateş açılmak suretiyle vurarak ciddi şekilde yaralanmıştır. Olayda yaralanan Semiye Şeytan kaldırıldığı LDH'de tedavisi halen sürüyor. Semiye Şeytan açılan ateş sonucu sol kasık, sil bacak ve sol el kısmından yara almıştır. Olaya methaldar zanlı aranmakta olup soruşturma devam etmektedir.' 

Son Güncelleme: 09.01.2018 09:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DEVİR EKONOMİ DEVRİ!
DEVİR EKONOMİ DEVRİ!
Türkiye ve KKTC’de dev FETÖ operasyonu!
Türkiye ve KKTC’de dev FETÖ operasyonu!
İşte Yeni Meclis
İşte Yeni Meclis

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim