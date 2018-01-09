Sevgilisini Av Tüfeğiyle Vurdu

Semiye Şeytan (31) dün akşam saatlerinde Hamitköy’de aracı içerisinde silahlı saldırıya uğradı.

Semiye Şeytan (31) dün akşam saatlerinde Hamitköy’de aracı içerisinde silahlı saldırıya uğradı. yaşındaki erkek arkadaşı Çağın Karadayı tarafından av tüfeğiyle bir el ateş edilerek saldırıya uğrayan Şeytan, hastaneye kaldırılarak müşahede altına alındı. Şeytan'ın durumunun kritik olduğu belirtilirken, Şeytan’ı av tüfeği ile vurarak yaralayan Doğancılı Çağın Karadayı'nın polise giderek teslim olduğu belirtildi. Karadayı, Seniye Şeytan'a elindeki av tüfeği ile ateş ettikten sonra bölgeden ayrılmıştı. Semiye Şeytan’ın kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin sürdüğü, Şeytan’ın açılan ateş sonucu sol kasık, sol bacak ve sol el kısmından yara aldığı bildirildi.



Diğer yandan Polis Basın Subaylığı konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:



'8.1.2018 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Küçük Kaymaklı'da Eski Yaman Marketin arka kısmında Hamitköy'de sakin Semiye Şeytan (K-31), aracı içerisinde bulunduğu bir sırada erkek arkadaşı tarafından aracın dışından içeriye doğru av tüfeği ile ateş açılmak suretiyle vurarak ciddi şekilde yaralanmıştır. Olayda yaralanan Semiye Şeytan kaldırıldığı LDH'de tedavisi halen sürüyor. Semiye Şeytan açılan ateş sonucu sol kasık, sil bacak ve sol el kısmından yara almıştır. Olaya methaldar zanlı aranmakta olup soruşturma devam etmektedir.'