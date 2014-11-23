'Sevgilimi Zehirledim, Kurtarın'



Ayrılmak isteyen sevgilisine fare zehiri içiren genç kız pişman oldu. Polisi arayan Zeynep Ö. "Eski sevgilimi zehirledim, geç kalırsanız ölecek" diye ihbarda bulundu



İstanbul Sarıyer'de birbirine karşı kuaför dükkanlarında çalışan 21 yaşındaki Zeynep Ö. ile Yücel K. (24) sevgililerdi. Ancak Yücel K.'nin ayrılmak istemesi üzerine Zeynep Ö. durumu kabullenemedi. "Son kez saçımı sen boya" diyerek eski sevgilisinin çalıştığı dükkana giden genç kız, hazırladığı kahvenin içine cebinde getirdiği fare zehirini katıp Yücel K.'ye içirdi. Hiçbir şey olmamış gibi evine giden Zeynep Ö. bir müddet sonra pişman oldu ve polisi arayarak, "Eski sevgilimi zehirledim. Ambulansa haber verin. Geç kalırsanız ölecek" dedi. Polisler çalıştığı dükkana gidip Yücel K.'yi hastaneye götürdü. Hastanede midesi yıkanan Yücel K. kendisini zehirlediğini öğrendiği eski sevgilisi Zeynep Ö.'den şikayetçi oldu. Zeynep Ö. savcılıkta verdiği ifadesinde eski sevgilisini korkutmak istediğini, öldürmek amacında olsa polise haber vermeyeceğini söyleyerek kendisini savundu. Hakkında "tasarlayarak adam öldürmek" iddiasıyla 15 yıla kadar hapis davası açılan Zeynep Ö. önümüzdeki günlerde ağır ceza mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.