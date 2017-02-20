Sevgi Seli



Girne’den Lefkoşa istikametine doğru giderken geçirmiş olduğu feci trafik kazası sonucu 39 yaşında hayatını kaybeden 2 çocuk babası avukat Akan Gürkan dün son yolculuğuna uğurlandı. Ülkemizin başarılı avukatlarından olan Akan Gürkan için dün sabah Yüksek Mahkeme önünde tören düzenlendi. Başkan Narin Ferdi Şefik’in yanı sıra, yargıçların ve avukatların katıldığı cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Eşi Selen Necat Gürkan’ın ayakta durmakta zorlandığı görüldü.Törende konuma yapan Baro Konseyi Üyesi Avukat Buğra Akter, avukatlık mesleğine birlikte gönül verdikleri, çarpışmaktan zevk aldığı dostu Akan Gürkan’ı uğurlamaya hazır olmadığını söyledi. Gürkan’ın gönül verdiği mahkemede arkadaşları tarafından uğurlandığını ifade eden Akter, bunun ona verilen değeri gösterdiğini belirtti. Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik de son derece değerli bir hukuk insanını genç yaşta ebediyete uğurlamanın acısı içinde olduklarını belirtti. Barolar Birliği Başkanı Avukat Ünver Bedevi ise, “Camiamızın başı sağ olsun” diyerek, genç yaşına rağmen çok sevilen, sayılan, çalışkan bir avukatı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi. Yüksek Mahkeme önünde düzenlenen törenin ardından Gürkan’ın cenazesi dün, İsmail Safa Camisi’ne götürüldü. Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.Girne¬Lefkoşa anayolu Boğaz mevkiinde önceki sabah 09.00 civarında LK 700 plakalı aracı ile seyreden Gürkan, direksiyon hâkimiyetini kaybetmişti. Direksiyon hâkimiyeti kaybedilen araç, orta refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek yol kenarındaki bariyerlere çarpmıştı. Kaza sonucu araçtan yolun içine savrulan Gürkan, olay yerinde hayatını kaybetmişti.Diyalog