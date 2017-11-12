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12 Kasım 2017 Pazar 10:36

SEVGEN YAĞLI HALA YOĞUN BAKIMDA

Sütlüce Kavşağında bir kişinin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan kazada, traktörle çarpışan kamyonun şoförü Özcan Özdemir tutuklandı.

SEVGEN YAĞLI HALA YOĞUN BAKIMDA
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 Ercasn-İskele anayolu üzerinde, Sütlüce Kavşağı’nda, önceki sabah meydana gelen ve 74 yaşındaki Sevgen Yağlı’nın ağır yaralanmasına neden olan trafik kazası ile ilgili, tır şoförü Özcan Özdemir, dün tutukluluk talebi ile nöbetci mahkemeye çıkarıldı.

Geçitkale Polis Karakolunda görevli polis memuru Mehmet Doğan mahkemeye meseleyi aktardı.Mehmet Doğan, 10 Kasım 2017 tarihinde, saat 09.15’te, Ercan-İskele anayolu üzerinde, Sütlüce kavşağında, zanlı Özcan Özdemir’in, yönetinmindeki kamyon araç ile seyrederken, dikkatsizliği sonucu ağır yaralanma ile sonuçlanan bir trafik kazası ile ilgili methaldar olduğunu söyledi.

Doğan, kaza ile ilgili methaldar olan diğer şahıs Sevgen Yağlı’nın ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bulunduğunu ve hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti.

Yağlı’nın bilinci açık ama…

Doğan, Yargıç Mine Güçlüer’in sorusu üzerine, Yağlı’nın bilincinin açık olduğunu söyledi. Sevgen Yağlı’dan henüz ifade temin edilemediğini ve soruşturmanın yeni başladığını bildiren Doğan, mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Güçlüer, soruşturmanın salimen yürütülmesine olanak sağlamak amacı ile zanlının 2 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına izin ve emir verdi.

Kaynak: Diyalog 
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