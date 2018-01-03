SEVER, “MÜZİSYENLİK YETENEK MESELESİ AMA; ÜZERİNE GİTMEYE BAĞLIDIR”

Girne Ameirkan Üniversitesi (GAÜ), Müzik Öğretmenliği bölümü akademisyenlerinden Yrd. Doç. Dr. Deniz Sever, katıldığı televizyon programında, GAÜ Müzik Öğretmenliği bölümü, hayali müzik olan genç nesil için açıklamlarda bulundu.

Yrd. Doç. Dr. Sever, geçtiğimiz haftalarda İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen “Ulusal Beste Yarışmasında” ikinci olmasının ardından yaptığı açıklamada, GAÜ adına ve kendi adına bu dereceyi almaktan onur duyduğunu belirterek, yanında olan ve katkıda bulunan herkese teşekkürlerini iletti.

Sever açıklamasının devamında, Rusya'dan St. Petersburg konservatuarından orkestra şefi ve besteci olarak mezun olduğunu belirterek, öğrencilerininde, kendisinden olabildiğince faydalanmasını istediğini söyledi. Sever açıklamsının devamında ise şunlara değindi;

“Benim bir tezim var, herkes müzisyen olabilir. Müzisyenlik yetenek meselesi ama; üzerine gitmeye bağlıdır. Alaylı veya okullu olarak ikiye ayrılıyor. Konservatuarlar var ve dışarıda piyasada çalıp kendilerini geliştiren müzisyenler var. Bunların ikisi de yetenek ama, üzerine gidip eğitim alındığında çok daha farklı sonuçlar çıkıyor. Müzik öğretmenliği bölümünde verilen eğitim, Türkiye'de verilen eğitimin aynısı. Hatta bizde ekstra bazı dersler de var. YÖK onayımız ile birlikte, daha kalifiye öğrenciler alma şansımız da olacaktır”.

Sever: “Kıbrıs'da müziğe verilen önem beklediğimden daha fazla”

“Kıbrıs'da müziğe verilen önem beklediğimden daha fazla. Fakat konser salonlarının ve senfonik orkestraların artması gerek. Bu konuda kişisel çabalarım var. Müzisyenlerin ve okullu müzisyenlerin daha fazla konser aktiviteleri gerçekleştirmesi gerekiyor. Oda müziği grupları kurulması gerekiyor ve beşeri müziğe daha fazla önem verilmesi gerekiyor. Kıbrıslı Türk bestecilerin eserlerinin daha fazla çalınması gerekiyor. Varolan orkestraların başında olan kişilerin biraz daha fırsat vererek genç bestecilere daha fazla önem vermeleri gerekiyor. Bu işin en önemli enstrümanı piyanodur ve önemli olan piyanoyu iyi bilmektir. Müzik öğretmenliğinde okuyan kişinin kendini geliştirmesi gerekir. Enstrümanında iyiyse, fırsatları varsa, öğrencileriyle arası iyiyse çok iyi yerlere gelinebilir. Diğer bölümlerden çok bir farkı yoktur, ancak biraz daha ilişkiler daha samimi, daha duygusal insanlarla çalışıyoruz”.

“Bestenin şekillenmesi için bir temaya ihtiyaç var, ilham tek başına yetmiyor, bilgi ve birikimle de bu ilhamı genişletmeniz gerekiyor. Benim bestelerimde kullandığım genellikle Türk motifleri ve Avrupa'nın vermiş olduğu harmoni birikimi ve beşeri birikimler. GAÜ Müzik bölümünde yıl sonu, dönem sonu konserlerimiz oluyor. Orkestra kurduk çalışıyoruz., Dünyada müziğin duruşu tıpkı her sektörde olduğu gibi birkaç ülkenin elinde duruyor. Fakat yavaş yavaş Türk milleti olarak o piyasanın içine girmiş bulunuyoruz.” dedi.