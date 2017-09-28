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28 Eylül 2017 Perşembe 13:41

SEVENLERİ YASTA!

SEVENLERİ YASTA!
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Bir süre Kıbrıs'ta yaşayan, lise ve yüksek öğrenimini Kıbrıs’ta alan Abdülkadir Emre Abı, Karaman’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Bir süre Kıbrıs'ta yaşayan, lise ve yüksek öğrenimini Kıbrıs’ta alan Abdülkadir Emre Abı Karaman’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.Kıbrıs’ta bulunduğu yıllarda Lefkoşa Türk Lisesi ve Yakın Doğu Üniversitesi’nde eğitim alan Abdülkadir Emre Abı'nın ölümü Kıbrıs’ta da üzüntüye neden oldu.Sık sık Kıbrıs’a gelip giden ve adada da çevresi bulunan Abdülkadir Emre Abı, geçtiğimiz hafta Kıbrıs’ta bulunuyordu.

Karaman’daki kazada Abdülkadir Emre Abı ile bir kişi daha can verdi.Kaza, akşam saatlerinde Gevher Hatun Mahallesi Şehit Hakan Yılmaz Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ömer Duman (23) yönetimindeki 06 R 1301 plakalı motosiklet, üst geçit çıkışında Naim Ş. (42), idaresindeki 70 EU 629 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan Abdülkadir Emre Abı (32), ağır yaralandı. Ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ömer Duman ve Abdülkadir Emre Abı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Kaza sonrası hafif ticari aracın sürücüsü Naim Ş. polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
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SEVENLERİ YASTA!
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