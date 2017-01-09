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09 Ocak 2017 Pazartesi 19:05

Sevenleri Üzgün

Sevenleri Üzgün
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Sevenleri Üzgün
Lefkoşalı Jale Elmasoğlu 63 yaşında amansız hastalığa yenildi

Lefkoşa’da ikamet eden ve sevilen, sayılan bir insan olarak tanınan Jale Elmasoğlu,63 yaşında sevenlerine veda etti. Ailesinden alınan bilgiye göre Elmasoğlu, bir süreden beridir amansız hastalıkla mücadele ediyordu.

Elmasoğlu’nun zamansız vedası, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Eşini bir süre önce kaybeden Elmasoğlu, 4 çocuk annesiydi.

Elmasoğlu’nun cenazesi, dün İsmail Safa Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.


Diyalog
 
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