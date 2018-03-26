Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
116420
ALTIN
173.232
DOLAR
3.9762
STERLİN
5.6562
EURO
4.9482
SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!
SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!
Çürük Teminata Bağlandı
ÇÜRÜK TEMİNATA BAĞLANDI
Yarın Bir Çok Bölgede Elektrik Yok
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
GÖNYELİ ALT GEÇİT PROJESİ YAPIM SÜRECİ BAŞLADI
GÖNYELİ ALT GEÇİT PROJESİ YAPIM...
banner256
Flaş Haber
Çürük Teminata Bağlandı
Kapat

“SEVDAMIZ İSKELE’” İSİMLİ FOTOĞRAF YARIŞMASININ KAZANANLARI AÇIKLANDI

“SEVDAMIZ İSKELE’” İSİMLİ FOTOĞRAF YARIŞMASININ KAZANANLARI AÇIKLANDI

26 Mart 2018 Pazartesi 14:04
“SEVDAMIZ İSKELE’” İSİMLİ FOTOĞRAF YARIŞMASININ KAZANANLARI AÇIKLANDI
banner238

“SEVDAMIZ İSKELE’” İSİMLİ FOTOĞRAF YARIŞMASININ KAZANANLARI AÇIKLANDI

 İskele Belediyesi sınırları içerisinde, İskele merkez ve köylerini anlatan en iyi kareyi yakalamak için bu yıl ilk kez düzenlenen “Sevdamız İskele” temalı fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu. 

Yarışmada Mehmet Ali Karahasan “Böcek”, Tevfik Ulual “Siyah Beyaz” ve Mehmet Gökyiğit “Perfect Sunset” isimli fotoğraflarıyla 2 bin TL’lik çalışma ödülüne layık görüldüler.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 9. Kültür Sanat Günleri kapsamında İskele Kapalı Düğün Salonu’nda gerçekleşen ödül töreni ve sergiye, İskele Belediye Başkanı, meclis üyeleri, müdür vekili, jüri üyeleri, fotoğraf sanatına gönül verenler ve bu sanata ilgi duyan vatandaşlar katıldı. 

FOTOĞRAF YARIŞMASININ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU 

3 kişiye 2 bin TL’lik çalışma ödülünün verildiği gecede, sergilenmeye layık bulunan fotoğraflar arasından seçilen 2 fotoğraf da ödül aldı.  

14 fotoğrafçının toplam 64 fotoğrafla katıldığı yarışmanın jüri üyeliğini Mehmet Uluhan, Hakime Erol ve Ayşen Biçici Taşkın, gözlemciliği ise Ebru Kırmızı yaptı. 
 

SERGİ BUGÜN VE YARIN

Yarışma neticesinde 59 fotoğraf ise sergilenmeye layık görüldü. Bugün ve yarın İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’nda gezilebilecek sergide, Hüseyin Çekirdek’in  “Shadow”, Ayşe Gökyiğit’in de  “Doku” isimli fotoğrafları sergilenenler arasındaki en iyi iki fotoğraf seçildi. 

SADIKOĞLU: “BU SEVDA GERÇEK SEVDA”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ödül gecesinde yaptığı konuşmada kendilerine katkı koyan ve yarışmaya katılan herkese teşekkür etti.
“Sevdamız İskele” temalı yarışmanın amaca hizmet ettiğini de kaydeden Sadıkoğlu, fotoğraf yarışmasıyla bu sevdanın gerçek sevda olduğunu kanıtladıkları söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Karahasanİskele BelediyesiTevfik UlualHasan Sadıkoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İLSEVEN’İN 6’NCI KİŞİSEL SERGİSİ “ÇİZGİLER - SINIRLAR - GÖÇ” AKM’DE AÇILDI
İLSEVEN’İN 6’NCI KİŞİSEL SERGİSİ “ÇİZGİLER - SINIRLAR - GÖÇ” AKM’DE AÇILDI
FACEBOOK, ANDROİD TELEFONLARDAKİ ARAMA VE MESAJ BİLGİLERİNİ TOPLAMIŞ
FACEBOOK, ANDROİD TELEFONLARDAKİ ARAMA VE MESAJ BİLGİLERİNİ TOPLAMIŞ
Yarın Bir Çok Bölgede Elektrik Yok
Yarın Bir Çok Bölgede Elektrik Yok

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim