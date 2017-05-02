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02 Mayıs 2017 Salı 16:45

“Sessizliğime Bir Ses Ver Dil Ve Konuşma Terapisi Eğitimleri"nin Final Gecesi Yapıldı

'Sessizliğime Bir Ses Ver Dil Ve Konuşma Terapisi Eğitimleri'nin Final Gecesi Yapıldı
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DOĞRU: “HİÇ DUYMAYAN, KONUŞAMAYAN İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLAR VÜCUT DİLİYLE DİĞER ÇOCUKLARA UYUM SAĞLADI... EĞİTİME KATILANLARDA BÜYÜK DEĞİŞİMLER OLDU”

Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı’nın ( KİKEV ) işitme engelli çocuk ve gençlere yönelik sürdürdüğü “Sessizliğime Bir Ses Ver Dil ve Konuşma Terapisi Eğitimleri”nin final gecesi Naci Talat Vakfı’nda yapıldı.

Çocuklar gecede, çocuk şarkıları söyledi. İngilizce, Türkçe ve Kıbrıs şarkıları seslendirdi, engellilerle ilgili şiir okudu.

KİKEV Başkanı Bahire Doğru açıklamasında, gecede bir araya gelen, hiç duymayan, konuşamayan işitme engelli çocukların vücut diliyle diğer çocuklara uyum sağladığını kaydetti, “İşitme engelli çocuklar diğer çocuklarla aynı ve farklı düşünceleri olduğunu anladı. Çocuklarda hem dil hem de güven duygusu gelişti. Farklılıklara saygı güçlendi, öğrenildi, öğretildi. Eğitime katılan çocuklarda büyük değişimler oldu” dedi.

KİKEV Başkanının Doğru’nun da konuşma yaptığı gecede Avrupa Birliği (AB) Destek Ofisi Sivil Toplum Müdürü Charlotte Goyon, Uzman Dil ve Konuşma Terapisti İmge Bora da söz aldı.

KİKEV Başkanı Bahire Doğru’nun verdiği bilgiye göre, konuşmalarda, engelli bireylerin toplumdaki diğer bireylerle aynı haklara sahip olduğu, eğitim ve çalışma hayatlarına mutlaka dahil edilmeleri gerektiği, proje kapsamında daha önce dil ve konuşma eğitimi almamış çocuk ve gençlere ulaşıldığı ifade edildi.

“Sessizliğime Bir Ses Ver Dil ve Konuşma Terapisi Eğitimleri”, AB tarafından finanse edilen Naci  Talat  Vakfı  ve  Sosyal Politik Araştırmalar Enstitüsü (IKME) tarafından  yürütülen “Sesini  Yükselt  Haklarını Savun”  projesi  çerçevesindeki küçük  hibe  programı kapsamında gerçekleştirildi.

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