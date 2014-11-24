Sesli Yanıt Sistemi'nde ‘Cepten İnternet’

Kuzey Kıbrıs Turkcell, cepten internet paketlerine erişimi kolaylaştıran ‘Cepten İnternet Dünyasına Özel Sesli Yanıt Sistemi’ni başlattı.

Bu sistemle birlikte bireysel ya da kurumsal tüm Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterileri cepten internet paketlerini artık daha kolay alabilecek. İnternet paketleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyen ‘Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler de ‘Sesli Yanıt Sistemi’yle bu yöndeki ihtiyaçlarını karşılayacak.



‘Sesli Yanıt’a nasıl ulaşılacak?



Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından yapılan açıklamada, sesli yanıt sistemine erişim hakkında bilgiler verildi.

“Kuzey Kıbrıs Turkcell hattınızdan 1111 arayarak işlem gerçekleştirebilirsiniz” denen açıklamada, 1111’i aramanın ücretsiz olduğu da belirtildi.

“1111” sesli yanıt sistemi (Mini IVR), sadece, ilgili telefon numarasına işlem yapacak ve sadece Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterileri arayabilecek

Sesli yanıt sistemiyle, ‘müşteri temsilcisine aktarılmadan’ internet paketine yönelik işlemlerin tamamlanabileceği belirtilen açıklamada; 500 MB, 500 MB Sınırsız, 1GB, 4GB ve Facebook paketlerinin “Mini IVR”dan alınabileceği duyuruldu.



İngilizce dil seçeneği de var

Sesli yanıt sistemi içerisinde İngilizce dil seçeneğinin de yer aldığı servis, karşılama anonsunda 9'u tuşlayarak İngilizce menülere geçiş imkanı sağlıyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamada, söz konusu sesli yanıt sisteminde ‘müşteri temsilcisine bağlantı’ olmadığı anımsatılarak, “4440533 numaralı hattımızı arayarak müşteri temsilcilerimizle görüşebilir” dendi.