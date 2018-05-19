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Sertoğlu’nun 19 Mayıs Mesajı…

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın anlamı ve geleceğe ışık tutan tarihsel değeri ile en önemli bayramlardan biri olduğunu belirtti.

Sertoğlu’nun 19 Mayıs Mesajı…

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın anlamı ve geleceğe ışık tutan tarihsel değeri ile en önemli bayramlardan biri olduğunu belirtti.

19 Mayıs 2018 Cumartesi 09:53
Sertoğlu’nun 19 Mayıs Mesajı…

 Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın anlamı ve geleceğe ışık tutan tarihsel değeri ile en önemli bayramlardan biri olduğunu belirtti.

Sertoğlu “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” dolayısıyla mesaj yayınladı.

Türk Kurtuluş Savaşı’nın 19 Mayıs 1919’da büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışı ile başladığını kaydeden Sertoğlu, emperyalizme karşı çok zor koşullarda bir milletin özgürlüğü için başlatılan Kurtuluş Savaşı’nda başarı sağlandığını, sonunda modern Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulduğunu ifade etti.

Sertoğlu mesajında şunlara yer verdi:

“Büyük önder Atatürk, böylesi önemli bir günün kutlanmasında gençliğin, sporun ön planda tutulmasını istemekle dehasını, ileri görüşlülüğünü ortaya koymuştur.

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Gençleri sağlıklı, iyi eğitim görmüş, ahlâklı, kültürlü, sanata spora ilgi gösteren, çevreye duyarlı devletler ve toplumlar mutlaka hedefini yakalar.

Hangi görevde olursak olalım bu anlayışla gençliğimize büyük değer vermeli, onların çağdaş değerlerle, her bakımdan gelişmesi için elimizden gelen tüm gayretleri göstermeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm gençlerimizin bayramını candan kutlar ilkelerinden asla ayrılmayacağımız büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ü şükran ve minnetle anarım.”

 


Son Güncelleme: 19.05.2018 13:00
Anahtar Kelimeler:
UbpBelediyeBAŞKANADAYI
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