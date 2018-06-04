Sertoğlu, Vatanseverler Derneği’nin Düzenlediği İftara Katıldı

YEREL SEÇİME DOĞRULefkoşa, 4 Haziran 18 (.): Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu, bazı UBP milletvekilleri ile birlikte dün gece Vatanseverler Derneği’nin Göçmenköy’de düzenlediği iftar yemeğine katıldı.Yemekte 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da yer alarak, Sertoğlu’na destek verdiği bir konuşma yaptı.Sertoğlu’nun seçim bürosundan yapılan açıklamaya göre, Sertoğlu da konuşmasında “ Lefkoşa için çok çalışacağını, kenti bir başkente yakışır hale getireceğini” belirtti. Sertoğlu, desteklerinden dolayı Eroğlu ve Vatanseverler Derneği’ne teşekkür etti.(FEZ/ŞEB) FOTOĞRAFLI