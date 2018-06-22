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Sertoğlu, TMT Mücahitler Derneği’ni ziyaret etti

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu, Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği’ni ziyaret etti.

Sertoğlu, TMT Mücahitler Derneği’ni ziyaret etti

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu, Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği’ni ziyaret etti.

22 Haziran 2018 Cuma 15:31
Sertoğlu, TMT Mücahitler Derneği’ni ziyaret etti

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu, Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği’ni ziyaret etti.

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Ziyarette, UBP Lefkoşa milletvekili Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ve bazı Belediye Meclis üyeliği adayları da hazır bulundu.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Sertoğlu yaptığı konuşmada, bir çoğunu şahsen tanıdığı TMT Yönetim Kurulu ile bir araya gelmekten mutlu olduğunu belirtti ve Başkent Lefkoşa için çok çalışmaya, hizmet vermeye hazır olduğunu söyledi.

Hasan Sertoğlu, “Ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkentini yönetmeye talibim. Ve biz bu Devlet’in başkentini mevcut düzensizlikten, pislikten kurtarmak istiyoruz. Bunun için de herksin desteğine, görüşüne ihtiyacımız vardır”dedi.
 

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Son Güncelleme: 22.06.2018 19:02
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