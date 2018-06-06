banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96658
ALTIN
190.086
DOLAR
4.5545
STERLİN
6.1157
EURO
5.3631
Girne’de uyuşturucu operasyonu
GİRNE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Yarın elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Kavurucu sıcaklar geliyor
KAVURUCU SICAKLAR GELİYOR
Balayını cezaevinde geçirecek
BALAYINI CEZAEVİNDE GEÇİRECEK
banner282

Sertoğlu Sönmezliler Ocağı’nı ziyaret etti

UBP Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu Sönmezliler Ocağı’nı ziyaret etti.

Sertoğlu Sönmezliler Ocağı’nı ziyaret etti

UBP Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu Sönmezliler Ocağı’nı ziyaret etti.

06 Haziran 2018 Çarşamba 15:15
Sertoğlu Sönmezliler Ocağı’nı ziyaret etti

SERTOĞLU “ LEFKOŞA’YI BERBAT DURUMUNDAN KURTARACAĞIZ”
 

UBP Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu Sönmezliler Ocağı’nı ziyaret etti.
Ziyarete, UBP Lefkoşa milletvekili Faiz Sucuoğlu, UBP’li eski Bakan’lardan Tahsin Ertuğruloğlu, bazı UBP Lefkoşa Belediye Meclis Üyeliği adayları da katıldı.
UBP’den yapılan açıklamaya göre, UBP Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu yaptığı konuşmada,  Sönmezliler Ocağı’nda bulunmaktan memnuniyet duyduklarını, ve zor bir işe soyunduğunun farkında olduğunu, ancak başaracağından emin bulunduğunu söyledi.

banner277
 

“LEFKOŞA ÖRNEK OLMALIDIR”
 

Sertoğlu konuşmasına şöyle devam etti;
 

“1989 yılından beridir hep Lefkoşa’dayım. Oraya, buraya gitmedim, orada burada kalmadım. Spora, gençliğimize hizmet etmeye çalıştım, müteahhitlik yaptım. Lefkoşa beni, ben de Lefkoşa’yı iyi biliyorum. Babadan mesleğim müteahhitliktir. Neyin nasıl yapılacağını iyi biliyorum. Bütün birikimim ve heyecanlımla kendimi Lefkoşa’yı bu berbat durumundan kurtarmaya adadım. Lefkoşa şu anda adadaki en kötü kentlerden biridir. Durumu içler acısıdır. KKTC’nin başkenti böyle olmamalıdır. KKTC’nin başkenti hem karşı tarafa hem de bizim diğer şehirlerimize örnek olmalıdır”.
 


banner288
Son Güncelleme: 06.06.2018 18:39
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eroğlu: “Kadınlarımızın yönetime aktif katılımını sağlayacağız”
Eroğlu: “Kadınlarımızın yönetime aktif katılımını sağlayacağız”
Arter: Borçu düşürdük, bütçeyi yükselttik
Arter: Borçu düşürdük, bütçeyi yükselttik
Kızılay’dan 250 aileye gıda yardımı
Kızılay’dan 250 aileye gıda yardımı
Başbakan Erhürman’dan Bankalar Birliği’ne teşekkür: “Borçlarını dövizden türk lirasına çevirmek isteyen vatandaşlardan işlem masrafı almayacaklar”
Başbakan Erhürman’dan Bankalar Birliği’ne teşekkür: “Borçlarını dövizden türk lirasına çevirmek isteyen vatandaşlardan işlem masrafı almayacaklar”
Arıklı: “Af kriteri; Türkiye'ye hakaret etmek, uyuşturucu suçlusu olmak mıdır?”
Arıklı: “Af kriteri; Türkiye'ye hakaret etmek, uyuşturucu suçlusu olmak mıdır?”
Can Yuva Infant School hem eğlendirdi hem öğretti
Can Yuva Infant School hem eğlendirdi hem öğretti
Gazimağusa teknoloji geliştirme bölgesi Teknopark 12. genel kurulu yapıldı.
Gazimağusa teknoloji geliştirme bölgesi Teknopark 12. genel kurulu yapıldı.
Harmancı: ''Önce zihinlerdeki engelleri kaldırdık''
Harmancı: ''Önce zihinlerdeki engelleri kaldırdık''
Demir’den, Milli Eğitim Bakanı Özyiğit’e Eleştiri: “Toplumumuzun sigortası olan din ve eğitimiyle uğraşmayı bırakın”
Demir’den, Milli Eğitim Bakanı Özyiğit’e Eleştiri: “Toplumumuzun sigortası olan din ve eğitimiyle uğraşmayı bırakın”
Adalıer, Mağusa Türk Genel İş Sendikası’nı ziyaret etti
Adalıer, Mağusa Türk Genel İş Sendikası’nı ziyaret etti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim