SERTOĞLU “ LEFKOŞA’YI BERBAT DURUMUNDAN KURTARACAĞIZ”



UBP Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu Sönmezliler Ocağı’nı ziyaret etti.

Ziyarete, UBP Lefkoşa milletvekili Faiz Sucuoğlu, UBP’li eski Bakan’lardan Tahsin Ertuğruloğlu, bazı UBP Lefkoşa Belediye Meclis Üyeliği adayları da katıldı.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, UBP Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu yaptığı konuşmada, Sönmezliler Ocağı’nda bulunmaktan memnuniyet duyduklarını, ve zor bir işe soyunduğunun farkında olduğunu, ancak başaracağından emin bulunduğunu söyledi.



“LEFKOŞA ÖRNEK OLMALIDIR”



Sertoğlu konuşmasına şöyle devam etti;



“1989 yılından beridir hep Lefkoşa’dayım. Oraya, buraya gitmedim, orada burada kalmadım. Spora, gençliğimize hizmet etmeye çalıştım, müteahhitlik yaptım. Lefkoşa beni, ben de Lefkoşa’yı iyi biliyorum. Babadan mesleğim müteahhitliktir. Neyin nasıl yapılacağını iyi biliyorum. Bütün birikimim ve heyecanlımla kendimi Lefkoşa’yı bu berbat durumundan kurtarmaya adadım. Lefkoşa şu anda adadaki en kötü kentlerden biridir. Durumu içler acısıdır. KKTC’nin başkenti böyle olmamalıdır. KKTC’nin başkenti hem karşı tarafa hem de bizim diğer şehirlerimize örnek olmalıdır”.

